Ebola že nevarno blizu, pri sosedih v bolnišnici moški in ženska, ki sta se vrnila iz Afrike

Po izbruhu novega nevarnega seva ebole, ki se hitro širi po afriški celini, oblasti zdaj sumijo, da sta humanitarna delavca virus prinesla v Evropo, in to nedaleč stran od nas, poročanje italijanskih medijev povzela Jutarnji list. V severnoitalijanski regiji Lombardija so razglasili zdravstveni alarm, potem ko sta se 31-letni moški in eno leto mlajša ženska vrnila iz Ugande, kjer sta preživela tri mesece ter začela kazati simptome omenjene bolezni, ki je toliko bolj nevarna, saj cepivo zanjo ne obstaja. Oba obolela so odpeljali v milansko bolnišnico Sacco, ki je specializirana za zdravljenje visoko tveganih nalezljivih bolezni. Lombardijski regionalni minister za socialno varstvo Guido Bertolaso ​​je potrdil, da so bili aktivirani postopki za nujne primere, in poudaril, da trenutno zdravniki »še niso prepričani, da gre za ebolo«, saj še niso prejeli rezultatov laboratorijskih testov, Bertolaso pa seveda »upa, da bodo testi negativni«.

Oba pacienta sta se po njegovih besedah v Italijo vrnila z območja Ugande blizu meja z Demokratično republiko Kongo in Ruando, regijama, ki sta trenutno pod nadzorom zaradi povečanja primerov ebole. Italijanski zdravniki, ki poskušajo ostati optimistični, menijo tudi, da bi lahko v primeru omenjenih humanitarnih delavcev šlo tudi za določeno obliko malarije. Zdravstveno stanje 30-letne ženske je po besedah zdravstvenih delavcev precej hudo, lahko da jo bodo premestili na oddelek intenzivne nege, pišejo italijanski mediji, medtem ko ima moški trenutno temperaturo okoli 38 stopinj Celzija in prebavne težave, sicer pa z njim ni tako zelo hudo.

Približno 50 odstotkov ljudi, ki se okužijo z ebolo, ne preživi. Smrt najpogosteje nastopi zaradi šoka, ki ga povzroči izguba tekočine, običajno med šestim in 16. dnem po pojavu prvih simptomov. Do danes v petdesetletni zgodovini bolezni niso zabeležili niti enega primera širjenja po zraku s kašljanjem ali kihanjem. Bolezen se širi z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami, kot je kri, v nekaterih izjemno hudih primerih pa tudi slina. Večina ljudi virus širi prek krvi, blata in izbruhane vsebine. Po okrevanju lahko semenska tekočina ali materino mleko ostaneta kužna še več mesecev, trupla umrlih pa ostanejo kužna še dolgo po smrti.

Ministrstvo za zdravje je v uradni izjavi poudarilo, da tveganje za ebolo v Italiji »ostaja zelo nizko«. Ministrstvo je tudi potrdilo, da nacionalni sistem za pripravljenost in odzivanje na nalezljive izredne razmere v celoti deluje, nenehno spremljajo razmere in tesno sodelujejo z regionalnimi oblastmi Lombardije, inštitutom za zdravje, bolnišnico Sacco v Milanu, bolnišnico Spallanzani v Rimu in drugimi zdravstvenimi ustanovami, ki sodelujejo pri obvladovanju epidemičnih izrednih razmer, so še sporočili z italijanskega ministrstva. V Demokratični republiki Kongo so v zadnjih tednih poročali o več kot 900 domnevnih primerih in 234 smrtnih primerih, vključno s smrtjo treh prostovoljcev Rdečega križa, za katere se domneva, da so se okužili z virusom med rokovanjem s trupli. Tudi oba italijanska humanitarna delavca sta razvila simptome, značilne za ebolo, vključno z visoko vročino, slabostjo, bruhanjem in črevesnimi težavami.