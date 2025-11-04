Eden od delavcev, ki so ga rešili izpod ruševin, v bolnišnici umrl (FOTO)

Po hudi nesreči, v kateri se je v ponedeljek zrušil del srednjeveškega stolpa tik ob rimskem koloseju, je v bolnišnici umrl eden od delavcev. Nanj se je med reševanjem zrušilo kamenje stavbe, ki so jo ravno obnavljali.
V bolnišnico so po nesreči odpeljali še enega delavca, 64-letnika, ki mu je na glavo padel kos stavbe in ga prav tako hudo ranil. Kakšno je njegovo zdravstveno stanje, za zdaj ni znano.
Stolp Torre dei Conti, ki je ena od največjih turističnih in kulturnih znamenitosti v Rimu, je bil zgrajen v začetku 13. stoletja, v času papeža Inocenca III., za obnovo pa je italijanska vlada prejela evropska sredstva. Del projekta, ki se je začel junija letos, in je vključeval odstranitev azbesta, je bil že skoraj končan, ko se je zgodila tragedija, zdaj bodo stolp še dodatno varnostno zaščitili, preden se bo obnova nadaljevala.