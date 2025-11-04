Eden od delavcev, ki so ga rešili izpod ruševin, v bolnišnici umrl (FOTO)

Po hudi nesreči, v kateri se je v ponedeljek zrušil del srednjeveškega stolpa tik ob rimskem koloseju, je v bolnišnici umrl eden od delavcev. Nanj se je med reševanjem zrušilo kamenje stavbe, ki so jo ravno obnavljali.

Delavec je bil ranjen med reševanjem iz podirajoče se stavbe. FOTO: Tiziana Fabi/Afp

S hudimi telesnimi poškodbami so ga odpeljali v bolnišnico, od koder so sprva sporočili, da je moški v kritičnem stanju, v noči na torek pa je kljub naporom zdravstvenih delavcev, da bi ga rešili, umrl, je za italijansko televizijo Rai povedal rimski policijski prefekt. Kot je dodal Giannini, je bil ranjeni delavec med reševanjem pri zavesti, zato vsi upali, da bo z njim vse v redu, žal pa se je nato njegovo stanje hitro poslabšalo.

V bolnišnico so po nesreči odpeljali še enega delavca, 64-letnika, ki mu je na glavo padel kos stavbe in ga prav tako hudo ranil. Kakšno je njegovo zdravstveno stanje, za zdaj ni znano.

Stolp Torre dei Conti, ki je ena od največjih turističnih in kulturnih znamenitosti v Rimu, je bil zgrajen v začetku 13. stoletja, v času papeža Inocenca III., za obnovo pa je italijanska vlada prejela evropska sredstva. Del projekta, ki se je začel junija letos, in je vključeval odstranitev azbesta, je bil že skoraj končan, ko se je zgodila tragedija, zdaj bodo stolp še dodatno varnostno zaščitili, preden se bo obnova nadaljevala.

V bolnišnico so odpeljali še enega delavca, ki mu je padajoče kamenje poškodovalo glavo. FOTO: Tiziana Fabi/Afp