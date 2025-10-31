Edinstveno: na dražbi je seznam preživelih bogatašev

Frederik Sutton, 61-letnik iz ameriške zvezne države New Jersey, je bil eden od tistih potnikov na ladji Titanik, ki njenega trka z ledeno goro in posledično potopitve niso preživeli. Od 14. aprila 1912, ko se je nesreča zgodila, je tako za vedno pokopan v globinah Atlantskega oceana. A kljub temu je njegovo ime še danes živo.

Njegova družina se je odločila, da bo na dražbi prodala njegove predmete, ki so jih našli na ladji. Pa tudi edini seznam potnikov prvega razreda, ki je preživel potop v Atlantiku, in sporočilo ladijske družbe White Star Line, v katerem so bili sorodniki obveščeni, da bodo morali plačati vozovnico za vlak prvega razreda, da bi lahko dobili trupla svojih najdražjih. Suttonova družina je bila po navedbah dražbene hiše Henry Aldridge & Son namreč napačno obveščena, da so njegovo truplo našli in prepeljali v Novo Škotsko.

Dražitelj Andrew Aldridge iz podjetja Henry Aldridge & Son je za BBC dejal, da je arhiv »nedvomno ena najpopolnejših zbirk te vrste«, kar so jih kdaj imeli v rokah. Sutton se je rodil v angleškem mestu Suffolk, z družino se je naselil v New Jerseyju, kjer je obogatel z nepremičninskim poslom. Marca 1912 je zaradi zdravstvenih razlogov odpotoval v Anglijo in se s Titanikom vračal v ZDA. Umrl je v potopu ladje. Njegove najdene stvari so položili v belo taborniško torbo s številko 46 in jih z reševalno ladjo MacKay Bennett odpeljali v Halifax v Novi Škotski.

113.703 evre pričakujejo v dražbeni hiši.

»Odkriti seznam potnikov prvega razreda je bil na krovu Titanika, pristal je v vodi, a se dejansko ohranil. Resnično je izjemen,« je dejal Aldridge in nadaljeval, da je »drugi element zbirke, ki jo dviguje na višjo raven«, vsekakor pomembno sporočilo družbe White Star Line. Poslano je bilo družinam, ki so čakale na posmrtne ostanke svojih najdražjih z ladje McKay Bennett. Pisalo je, da morajo žalujoči plačati vozovnico prvega razreda, da si zagotovijo vrnitev najdražjih. »To je skrajno brezčutno, a ponazarja, kako drugačen je bil svet leta 1912,« sklene Aldridge.

Za zbirko predmetov na dražbi, ki bo v angleškem mestu Devizes potekala 22. novembra, pričakujejo najmanj 113.703 evre.