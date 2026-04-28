Eksplozija pred policijsko postajo: sumijo republikanske disidente, Nova Ira znova v središču preiskave

V predmestju Belfasta na Severnem Irskem je v noči na nedeljo pred policijsko postajo eksplodiral avtomobil bomba, pri čemer žrtev ni bilo. Napadalci so v ukradeno vozilo dostavljavca namestili bombo s plinsko jeklenko, nato pa je bil avto prepeljan pred policijsko postajo.

Požar so pogasili gasilci. Policija je po drugem tovrstnem dogodku letos sporočila, da zanj sumi republikanske disidente. Tako imenovani republikanski disidenti so posamezniki in skupine, ki podpirajo združitev Irske, vendar ne priznavajo prelomnega mirovnega sporazuma iz leta 1998, ki je v veliki meri končal tri desetletja separatističnega nasilja, na Irskem znanega kot The Troubles. Tridesetega marca letos je podobna bomba eksplodirala pred policijsko postajo v bližini mesta Lurgan. Takrat je odgovornost za napad prevzela paravojaška skupina Nova Ira.

»Med napadoma obstaja veliko podobnosti (...) trenutno imamo hipotezo, da bi bilo to lahko delo Nove Ire,« je dejal namestnik namestnika načelnika policije na Severnem Irskem Bobby Singleton. Dodal je, da so preiskovalci odprti glede smeri preiskave, ki je po njegovih besedah še v začetni fazi, vendar kljub temu »obstaja sum na smrtonosne namene« znotraj meja Združenega kraljestva.