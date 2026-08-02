Trije mrtvi in več deset ranjenih po eksploziji pred prestižno restavracijo. Bombo je skušala vnesti ženska (VIDEO)

Pri restavraciji v Moskvi je v soboto eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor.

»Pri restavraciji na trgu Kudrinskaja v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so umrli trije ljudje,« je sporočil odbor in pojasnil, da so med tremi smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restavracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. V eksploziji je bilo ranjenih 21 ljudi. Ruske oblasti še niso navedle, kdo bi lahko bil tarča. Prav tako ni znano, ali je incident povezan z vojno v Ukrajini.

FOTO: Anastasia Barashkova Reuters

FOTO: Anastasia Barashkova Reuters

FOTO: Anastasia Barashkova Reuters

Na družbenih omrežjih so se s kraja dogodka pojavili novi posnetki. Poročila kažejo, da je bila glavna tarča eksplozije v Moskvi generalpolkovnik Aleksander Čajko, poveljnik ruskih vesoljskih sil. Eksplozija na njegovi rojstnodnevni zabavi dokazuje, da niti najvišji vojaški poveljniki niso več varni v središču Moskve.

V ruski prestolnici tarča napadov več vojaških uradnikov

Odkar je Rusija februarja 2022 začela obsežno invazijo na Ukrajino, je bilo v ruski prestolnici tarča napadov več vojaških uradnikov in visokih predstavnikov. Aprila lani je v eksploziji avtomobila v bližini Moskve umrl general Jaroslav Moskalik. Decembra 2024 je bil v eksploziji električnega skiroja v Moskvi ubit vodja ruskih sil za radiološko, kemično in biološko obrambo Igor Kirilov.

FOTO: Anastasia Barashkova Reuters

Ruski vojaški bloger Maksim Fomin je bil ubit aprila 2023, ko je v kavarni v Sankt Peterburgu eksplodiral kipec, ki mu ga je kot darilo izročila Rusinja Darja Trepova. Avgusta 2022 pa je v avtomobilski eksploziji umrla Darja Dugina, hči vplivnega desničarskega ideologa Aleksandra Dugina.

FOTO: Anastasia Barashkova Reuters