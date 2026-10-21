El Nino grozi z uničujočimi posledicami: »Povzročil bo ekstremne vročine, suše in poplave«

Združeni narodi so danes države pozvali k nujnemu preventivnemu in usklajenemu ukrepanju za zaščito prebivalcev, ki bodo najbolj izpostavljeni posledicam podnebnega pojava El Nino, ki je zajel planet. Znova so opozorili, da bi lahko dosegel intenzivnost brez primere in imel uničujoče posledice, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Danes skupaj pozivamo k nujnemu preventivnemu in usklajenemu ukrepanju (...). El Nina ne moremo preprečiti, lahko pa preprečimo njegove številne najhujše posledice za ljudi,« je na novinarski konferenci v Ženevi poudarila generalna sekretarka Svetovne meteorološke organizacije (WMO) Celeste Saulo. Izpostavila je, da bi lahko bil trenutni pojav El Nino po moči brez primere in da bi »dobesedno lahko presegel vse vrednosti na lestvicah, ki jih uporabljamo zadnjih 40 let«.

Poziv sta objavila skupaj s koordinatorjem humanitarnih operacij pri Združenih narodih Tomom Fletcherjem. Ta je opozoril, da je tokratni El Nino »prava uničevalna sila« in da bo »z vso močjo prizadel Latinsko Ameriko, vzhodno in južno Afriko, Azijo ter tihomorsko regijo, kjer bo povzročil ekstremne vročine, suše in poplave«. Izpostavil je, da bo ta podnebni pojav imel znatne humanitarne posledice. Poudaril je, da »tako obsežna svetovna grožnja zahteva popolno mobilizacijo in usklajen odziv na mednarodni ravni« in da se nanj pripravijo predvsem prebivalci območij na njegovi poti. Po njegovih besedah je Urad ZN za usklajevanje humanitarnih dejavnosti že mobiliziral več kot 50 milijonov dolarjev za pomoč enajstim državam na poti El Nina, med katerimi so Čad, Salvador, Etiopija, Somalija in Južni Sudan.

Tom Fletcher. FOTO: Fabrice Coffrini Afp

Temperature še nikoli tako visoke

Vodja WMO Saulo je opozorila, da temperature vode v tropskem Tihem oceanu v zadnjih 40 letih, odkar potekajo sistematične meritve, še nikoli niso bile tako visoke in da grozijo znatne posledice. Po modelnih izračunih bi temperatura morja v Tihem oceanu lahko od letošnjega novembra do januarja 2027 dosegla 3,8 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem, potem ko je doslej največje odstopanje znašalo približno 3 stopinje Celzija. Vrhunec El Nina pričakujejo decembra.

Po podatkih WMO grozijo suše med drugim v vzhodni Afriki in delih srednje Amerike. Nasprotno pa lahko južna Afrika, deli Jugovzhodne Azije in severozahod Severne Amerike ter zahod Južne Amerike pričakujejo močnejše padavine. Predstavnika agencij ZN sta države pozvala k nujnim pripravam, da bo mogoče hitro pomagati prizadetim, ki so v mnogih regijah sveta že močno prizadeti zaradi konfliktov in revščine. »Odločitev je torej jasna,« je dejal Fletcher. »Lahko čakamo na katastrofo ali pa vlagamo v odpornost. El Nina ne moremo preprečiti. Lahko pa resno jemljemo izzive, ki so pred nami. In lahko smo ustvarjalni in radodarni, ko gre za priprave nanje,« je dejal.