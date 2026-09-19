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Električni mercedes, ki upraviči sloves: tišina v kabini, 500 km dosega

Toda GLC EV bo imel več oboževalcev kot lastnikov.
Elektromotorja sta dva, po eden na vsaki gredi, skupna moč je 360 kW (489 konjskih moči). Fotografije: Gašper Boncelj

Elektromotorja sta dva, po eden na vsaki gredi, skupna moč je 360 kW (489 konjskih moči). Fotografije: Gašper Boncelj

Zaslon se razprostira čez celotno armaturno ploščo. Foto: Aljaž Vrabec

Zaslon se razprostira čez celotno armaturno ploščo. Foto: Aljaž Vrabec

Tudi na drugi klopi je precej prostora. Foto: Aljaž Vrabec

Tudi na drugi klopi je precej prostora. Foto: Aljaž Vrabec

Prostorna sta oba prtljažnika. Foto: Aljaž Vrabec

Prostorna sta oba prtljažnika. Foto: Aljaž Vrabec

Elektromotorja sta dva, po eden na vsaki gredi, skupna moč je 360 kW (489 konjskih moči). Fotografije: Gašper Boncelj
Zaslon se razprostira čez celotno armaturno ploščo. Foto: Aljaž Vrabec
Tudi na drugi klopi je precej prostora. Foto: Aljaž Vrabec
Prostorna sta oba prtljažnika. Foto: Aljaž Vrabec
Aljaž Vrabec
 19. 9. 2026 | 07:15
4:08
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Evropski paradni konji se s prvimi električnimi avtomobili niso najbolje odrezali. Razlogov je bilo več, med njimi oblikovni, toda mercedes-benz GLC EV je odgovor, ki jasno kaže, da se stvari spreminjajo. To je električni avtomobil, ki navduši z obliko in tehničnimi lastnostmi.

Morda je ta mercedes dobil celo pohvalo kot še noben drug električni avto iz Evrope do zdaj. V času testnih voženj ga je videla skupina Kitajcev, ki živijo in delajo v Sloveniji, in dva med njimi sta brez zadržkov dejala: »Kako lep avto.« Kitajski ljubitelji avtomobilov namreč pri električnih modelih raje zaupajo domačim proizvajalcem, toda očitno na trg prihajajo evropski primerki, ki vzbujajo njihovo pozornost. In nikakor niso bili edini. Električni GLC vseskozi privablja poglede, ker je zajeten in hkrati eleganten. Pri Mercedes-Benzu so končno naredili električni model, kot se spodobi za slovečo znamko. Pomanjkljivost je zgolj registrska tablica, saj skazi podobo prednje maske.

Zaslon se razprostira čez celotno armaturno ploščo. Foto: Aljaž Vrabec
Zaslon se razprostira čez celotno armaturno ploščo. Foto: Aljaž Vrabec

V notranjosti je enako – navduši vsakogar. To velja za izbor materialov, oblikovanje, izdelavo. Nič (več) ne škripa, vse je kompaktno in prijetno na otip. Več je luksuznih elementov. Denimo širok zaslon, ki se razprostira do sovoznikovega sedeža. Tako se lahko med vožnjo prek zaslona zabava tudi sovoznik, največkrat s spremljanjem youtuba, igranjem igric ali celo s fotografiranjem (ko vozilo miruje).

V tako velikem avtomobilu ni utesnjenosti. V dolžino meri 4,84 metra in je za skoraj trinajst centimetrov daljši od »klasičnega« GLC. Tudi na zadnji klopi lahko sedijo odrasli potniki, zaradi udobnih sedežev vsi do cilja pridejo spočiti. Prostorna sta oba prtljažnika; spredaj ga je za 128 in zadaj za 570 litrov, pri čemer lahko zadek malce spustite (z zračnim podvozjem), da je nakladalni rob bolj pri roki.

Tudi na drugi klopi je precej prostora. Foto: Aljaž Vrabec
Tudi na drugi klopi je precej prostora. Foto: Aljaž Vrabec

Zmogljivost baterije je 94 kWh, poraba na testnih vožnjah se je gibala od 15 do 19 kilovatnih ur na sto kilometrov. Doseg brez pretiranih težav presega 500 kilometrov (z varčnejšo vožnjo celo 600), zato vsakdo opravi obilo vsakodnevnih voženj, preden spet razmišlja o priključitvi na električni kabel.

Iskanje polnilnice ni več vsakodnevno početje, a tudi ko ste enkrat tam, to ni več dolgotrajen proces. Na hitri polnilnici lahko GLC prejema novo energijo z močjo 330 kilovatov. Do novih dvesto kilometrov dosega tako pridete hitreje, kot spijete kavo ali čaj.

Prostorna sta oba prtljažnika. Foto: Aljaž Vrabec
Prostorna sta oba prtljažnika. Foto: Aljaž Vrabec

Elektromotorja sta dva, po eden na vsaki gredi, pogon je na vsa štiri kolesa. Skupna moč je 360 kW (489 konjskih moči), kar že samo po sebi pove, da gre za poskočen avtomobil. Do stotice se z mesta požene v 4,3 sekunde, najhitreje vas popelje pri 210 kilometrih na uro. Kar zadeva hitrost, si še nismo povsem na jasnem, ali je to prednost ali slabost – električni GLC namreč deluje tako umirjeno, da se, če kot voznik niste ves čas pozorni, obenem pa izključite opozarjanje na prekoračitev hitrosti, nevede hitro znajdete na napačni strani zakona (beri: omejitve). Dejansko ne pomnimo avtomobila, ki bi tudi pri večji hitrosti dajal tako lahkoten občutek, kakor da se vozite najmanj 50 kilometrov na uro počasneje od dejanske hitrosti. Enake vtise smo slišali od sopotnikov, namreč, da sploh nimajo občutka, da se vozijo, tako mirno je vse. K temu pripomore še izvrstna zvočna izolacija.

In po vseh pohvalah pridemo do dejstva, da nič od tega ni ravno poceni, kvečjemu nasprotno. Električni GLC 400 stane 73.900 evrov, z dodatno opremo celo več kot sto tisočakov. To pa je znesek, ki vsekakor nakazuje, da bo imel ta avtomobil več oboževalcev kot lastnikov.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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