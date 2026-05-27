AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

Električni v Evropi strmo rastejo

Tudi aprila velika rast prodaje e-avtomobilov, pri odločitvah kupcev se že pozna vpliv drage nafte.
Vedno bolj so iskani. FOTO: Jaimi Joy/Reuters
Gašper Boncelj
 27. 5. 2026 | 09:10
3:30
A+A-

Če smo prejšnji mesec ob poročilih o evropski rasti prodaje električnih avtomobilov pisali, da v teh številkah še ni vpliva drage nafte, pa je po aprilskih že malo drugače. Povsem uradne statistike še ni, a po zbranih podatkih z glavnih evropskih trgov vse kaže, da je bila tudi prejšnji mesec ta rast velika. Po podatkih, ki sta jih tiskovni agenciji Reuters posredovali raziskovalna skupina New Automotive in industrijska skupina E-Mobility Europe, se je število registracij novih električnih vozil po vsej Evropi aprila medletno povečalo za 34 odstotkov. Zajetih je 16 trgov, ki predstavljajo več kot 80 odstotkov prodaje avtomobilov v Evropski uniji in Efti. Podatki kažejo na močno rast prodaje električnih vozil na Danskem in Nizozemskem, kjer so bila ta že doslej priljubljena, pa tudi na trgih, kot je Italija, kjer so se doslej le počasi uveljavljala. Če je bila na največjem trgu, v Nemčiji, prejšnji mesec rast električnih več kot 50-odstotna, se je v Italiji podvojila.

Tudi sodeč po spletnih portalih se je močno povečalo iskanje novih in rabljenih električnih vozil z izrazitim skokom pri kitajskih znamkah z njihovimi cenovno dostopnejšimi modeli. Reuters navaja podatke nemškega portala Carwow, na katerem se je delež iskanja v kategoriji električnih vozil od napada na Iran povečal s približno 40 na 75 odstotkov, medtem ko se je delež iskanja modelov s konvencionalnimi bencinskimi motorji zmanjšal s 33 na 16 odstotkov. Na tem portalu je močno zraslo tudi prej razmeroma skromno iskanje po izdelkih kitajskih proizvajalcev, predvsem vodilnega BYD.

Število registracij novih električnih vozil po vsej Evropi se je aprila medletno povečalo za 34 odstotkov. FOTO: Phil Noble/Reuters
Za 20 % se bo po napovedi mednarodne agencije za energijo letos povečala prodaja električnih avtomobilov v Evropi.

Ob nekdanjih skokih cen goriva, na primer v sedemdesetih leta prejšnjega stoletja, so se potrošniki prav tako preusmerili na avtomobile z manjšo porabo goriva, a so se nato, ko so se cene bencina umirile, vrnili k manj učinkovitim.

Tokrat bi bilo lahko vsaj po mnenju nekaterih drugače. »Iranski konflikt je temeljito spremenil razmišljanje ljudi o energetski varnosti v vsakdanjem življenju,« je za Reuters dejal Christian Gisy, izvršni direktor spletne platforme za rabljena vozila OLX, in dodal: »Evropejci so se pri električnih avtomobilih preusmerili od 'morda nekega dne' k 'takoj zdaj'.«

Prodaja aprila precej povečala tudi v Sloveniji

Omenimo, da se je prodaja električnih avtomobilov aprila precej povečala tudi v Sloveniji, drugi mesec zapored jih je bilo na novo registriranih več kot tisoč, kar je dvainpolkrat toliko kot lani aprila. Na portalih, kot je Dober avto, je veliko več poizvedovanj tako po novih kot po rabljenih.

Tudi celoletna napoved glede tega trga in Evrope je optimistična. Kot v zadnji študiji o električnih vozilih ugotavlja mednarodna agencija za energijo (IEA), naj bi se po močni rasti v lanskem letu svetovna prodaja električnih avtomobilov letos znova povečala in dosegla 23 milijonov vozil, kar bi bilo skoraj 28 odstotkov vseh prodanih. Med velikimi trgi največjo rast napovedujejo prav Evropi, ocena IEA je, da se bo na starem kontinentu prodaja e-avtov leta 2026 povečala za petino, v tem primeru bi bil vsak tretji prodani avtomobil električni.

Prodaja električnih avtomobilov se je aprila povečala tudi v Sloveniji.

