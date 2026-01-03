Elitni specialci ponoči odpeljali Madura. Tu že prve podrobnosti tajne operacije: »Zahtevamo dokaz, da je živ«

Ameriški predsednik Donald Trump je objavil, da je venezuelski predsednik Nicolas Maduro ujet in skupaj z ženo Cilio Flores premeščen izven Venezuele po obsežni ameriški vojaški operaciji, izvedeni v zgodnjih jutranjih urah.

Trump je navedel, da so ZDA izvedle velik vojaški udar na cilje znotraj Venezuele, ameriški uradniki pa so za CBS News potrdili, da so Madura zajeli pripadniki Delta Force, elitne specialne enote ameriške vojske, specializirane za visoko tvegane operacije zajetja ključnih tarč.

Delta Force je bila vključena tudi v operacijo leta 2019, v kateri je bil ubit nekdanji vodja Islamske države Abu Bakr al Bagdadi.

»Zahtevamo dokaz, da je živ«

Venezuelska podpredsednica Delcy Rodriguez je izjavila, da vlada ne ve, kje se nahajata predsednik Nicolas Maduro in prva dama Cilia Flores. Dodala je, da venezuelske oblasti zahtevajo dokaz, da sta oba živa.

Viri znotraj venezuelske opozicije so za Sky News povedali, da verjamejo, da je Madurov odhod z oblasti posledica »dogovorjenega izhoda«, čeprav uradne potrditve takšnih trditev za zdaj ni. Njegov zadnji poskus, da bi ustavil zaostrovanje razmer, se je zgodil v četrtek, ko je ameriškim energetskim podjetjem ponudil pogodbe za izkoriščanje venezuelske nafte v zameno za prekinitev napadov, vendar tudi ta ponudba ni bila sprejeta.

Trumpova objava sprožila ostre mednarodne odzive

Iran in Kuba sta ameriško operacijo obsodila in jo označila za kriminalno dejanje in državni terorizem, medtem ko je kolumbijski predsednik Gustavo Petro zahteval nujno sejo Varnostnega sveta Združenih narodov.

Kdo je Nicolas Maduro?

Maduro je postal predsednik Venezuele leta 2013 po smrti Huga Chaveza, vodje levičarske »bolivarske revolucije« in njegovega političnega mentorja. Pred vstopom v visoko politiko je delal kot voznik avtobusa in sindikalni voditelj, nato pa je opravljal funkcije zunanjega ministra in podpredsednika.

Za razliko od Cháveza Maduro nikoli ni užival široke priljubljenosti. Med njegovim vladanjem se je venezuelsko gospodarstvo zrušilo po večletnem zanašanju na naftne prihodke, nadzoru cen in množični državni porabi. Znižanje cen nafte v letu 2010 in pozneje je privedlo do pomanjkanja hrane in zdravil, tiskanje denarja pa je povzročilo hiperinflacijo.

Maduro je bil s strani opozicije, ZDA in dela mednarodne skupnosti obtožen manipuliranja predsedniških volitev v letih 2018 in 2024, vendar sta on in njegov režim te obtožbe zavračala. Več kot osem milijonov ljudi je v času njegovega vladanja zapustilo Venezuelo. Trump je Madura obtožil, da nosi odgovornost za migrantski val proti ZDA ter da je osebno povezan z narkokarteli, kar je venezuelski predsednik dosledno zanikal.

Ameriške oblasti so še napovedale, da bodo dodatne podrobnosti o operaciji in nadaljnjih političnih korakih objavile tekom dneva.