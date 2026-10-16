Elon Musk naredil avtomobil, ki leti: nova tesla se je dvignila v zrak in preskočila druga vozila (VIDEO)

Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je v četrtek, 15. oktobra, v Teksasu pripravil nenavadno predstavitev novega športnega avtomobila Roadster. Vozilo se ni zgolj zapeljalo na oder ali pokazalo svojih zmogljivosti na pisti, temveč se je dobesedno dvignilo od tal, izvedlo obrat v zraku in pristalo nazaj na tla.

Predstavitev je potekala na preizkusnem območju vesoljskega podjetja SpaceX v McGregorju. Obe podjetji vodi Elon Musk, ki je ob dogodku poudaril, da je avtomobil rezultat skupnega dela Teslinih in SpaceX-ovih inženirjev.

Vozil je celo z glavo navzdol

Bela, dvoseda različica Roadsterja je med demonstracijo najprej zapeljala po posebni ukrivljeni klančini. Zahvaljujoč sistemu, ki vozilo s pomočjo podtlaka pritiska ob podlago, je lahko nekaj časa vozila tudi obrnjena na glavo. Nato se je zgodilo tisto, kar je pritegnilo največ pozornosti. Avtomobil je zapustil klančino, se v zraku obrnil in s pomočjo vgrajenih potisnikov nadzorovano pristal. Sledila je še demonstracija, pri kateri je Roadster poletel nad vrsto drugih Teslinih vozil, med katerimi so bili Cybertruck, tovornjak Semi in drugi modeli znamke.

Pri tem ni uporabljal klasičnih letalskih kril ali helikopterskih rotorjev. Za dvigovanje in premikanje v zraku so poskrbeli posebni potisniki na stisnjen plin, ki so jih razvili v sodelovanju s SpaceX. Prav zato je pomembna razlika med Teslinim Roadsterjem in običajno predstavo o letečem avtomobilu. Predstavljeni prototip zmore kratke, nadzorovane polete in skoke, ne pa dolgotrajnega letenja, kakršnega poznamo pri letalih.

Od nič do skoraj 100 kilometrov na uro v manj kot sekundi

Tesla obljublja tudi izjemne vozne zmogljivosti. Po navedbah podjetja lahko Roadster od mirovanja do hitrosti približno 97 kilometrov na uro pospeši v manj kot eni sekundi. Njegova najvišja hitrost naj bi presegala 370 kilometrov na uro, z enim polnjenjem baterije pa naj bi prevozil več kot 480 kilometrov.

FOTO: Promo Tesla/spacex

Predvidene so tri različice avtomobila. Osnovna Performance bo namenjena običajni cestni uporabi, zmogljivejša Thrust bo opremljena s potisniki za dodatno pospeševanje, različica Rocket pa bo imela obsežnejši sistem potisnikov, ki omogoča tudi dvigovanje od tal. Slednja bo imela le en sedež in bo po Teslinih napovedih dostopna zgolj povabljenim kupcem.

Koliko bo stal?

Čeprav je Tesla z demonstracijo pokazala tehnologijo, ki je doslej nismo bili vajeni gledati pri osebnih avtomobilih, ostaja precej neznank. Končne prodajne cene Musk ni razkril. Za rezervacijo različice Performance je po podatkih agencije Reuters zahtevan polog v višini 50.000 dolarjev, za različico Thrust pa kar 250.000 dolarjev, oziroma 220.000 evrov. To sta samo zneska rezervacij, ne potrjeni končni ceni avtomobilov.

FOTO: Promo Tesla/spacex

Odprto ostaja tudi vprašanje, ali bodo zmogljivosti, prikazane na predstavitvi, sploh dovoljene na javnih cestah. Za zdaj namreč ni jasno, kako bi bilo mogoče takšen sistem potisnikov uskladiti z veljavnimi varnostnimi in prometnimi predpisi.

Obljubljali so ga že leta 2017

Roadster sicer ni povsem nova Teslina zamisel. Podjetje je drugo generacijo športnega električnega avtomobila prvič predstavilo že leta 2017, takrat pa napovedalo začetek dobav v letu 2020. To se ni zgodilo. Začetek proizvodnje so nato večkrat prestavili, zdaj pa Musk napoveduje leto 2028. Če se bo napoved uresničila, bo med prvo predstavitvijo nove generacije in začetkom njene proizvodnje minilo kar enajst let.

Roadster ima za Teslo tudi simboličen pomen. Prav prvotni Roadster, ki so ga začeli prodajati leta 2008, je bil prvi serijski avtomobil podjetja in eden prvih dokazov, da so električna vozila lahko tudi izjemno hitra ter športna.