Ema (4) umrla po operaciji mandljev, mama Sanja: Sumimo na napako

Štiriletna deklica Ema M. je 4. februarja umrla v bolnišnici v Beogradu, kamor so jo zaradi zapletov po operaciji žrelnega mandlja prepeljali iz splošne bolnišnice v Čačku. Po neuradnih informacijah se je dekličino stanje nenadoma poslabšalo med prebujanjem iz anestezije, poroča Blic.

Kot navaja vir Blica, med posegom in po njem ni bilo neobičajne krvavitve, tudi anesteziološki izvid je bil normalen. Do težav naj bi prišlo pri prebujanju. »Med prebujanjem je prišlo do bronhospazma oziroma krča mišic, ki obdajajo dihalne poti, kar je otežilo dihanje. Iz tubusa je izhajalo veliko izločka,« je pojasnil vir.

Deklico so po neuradnih podatkih v bolnišnico sprejeli z urejenim otorinolaringološkim izvidom, zato naj ne bi bilo ovir za operacijo. »Izvid nosu in žrela je bil urejen, ni bilo nobenih kontraindikacij za poseg,« je potrdil isti vir.

Oglasila se je bolnišnica v Čačku

»Družini izrekamo najgloblje sožalje in izvajamo vse ukrepe, da bi ugotovili vzrok tega tragičnega dogodka,« so v sporočilu zapisali v splošni bolnišnici v Čačku po novici o smrti štiriletne deklice, ki so jo operirali pri njih.

Mama: Rekli so mi, da mora v Beograd

»Ena od medicinskih sester mi je najprej rekla, da je operacija končana in da jo prebujajo, potem pa se je vrnila v operacijsko dvorano in tam ostala, se mi zdi, okoli tri ure. Ko je prišla ven, mi je samo rekla, da ne ve, kaj se je zgodilo, da pa je stanje hudo in da moli k bogu, da bo moja Ema preživela,« pripoveduje mama Sanja.

Dodaja, da je nato iz operacijske dvorane prišel kirurg in povedal, da je operacija potekala, kot je treba, vendar so pri prebujanju ugotovili, da je prišlo do krvavitve v pljučih. »Rekli so mi, da je stabilna in da mora v Beograd,« dodaja.

»Natančneje, v tubusu se je pojavila kri. Ne vem, kdaj so tubus ponovno vstavljali, ker piše, da so ga namestili dvakrat, zato ne vem, ali so jo takrat poškodovali, ker otrok nikoli ni bil bolan. To so vse naše domneve, ker mi nihče ni povedal, kaj se je v operacijski dvorani natančno dogajalo. Rekli so mi le, da zdravstveno stanje ni stabilno in da mora v Beograd. Dolgo smo čakali na prevoz,« pravi mama.

Kot še pove, je deklica, ko jim je končno uspelo zagotoviti prevoz, v Beograd prispela s krvnim tlakom 50/22. »Zdravniki in medicinsko osebje v Beogradu so res dali vse od sebe, to zagotovo vem. Sumimo, da je v čačanski bolnišnici prišlo do napake. Na našo zahtevo in na zahtevo bolnišnice v Beogradu so opravili sodno obdukcijo. Pomembno nam je izvedeti resnico, zakaj smo ostali brez našega otroka,« je sklenila mama.

Direktor bolnišnice podal odstop

Srbsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je prejelo odstopno izjavo dr. Dejana Dabića, vršilca dolžnosti direktorja splošne bolnišnice v Čačku, po smrti štiriletne deklice Eme M.

Ob tem so poudarili, da je ministrstvo odredilo zunanji strokovni nadzor nad delom bolnišnice, s katerim bodo preverili kakovost strokovnega dela oziroma ravnanje zdravnikov v konkretnem primeru. Nadzor izvajajo ugledni zdravniki – profesorji iz terciarnih zdravstvenih ustanov s področij, ki jih nadzor zadeva.

Ministrstvo je še napovedalo, da bodo izsledki nadzora in inšpekcijskega postopka transparentno dostopni tako družini pokojne deklice kot tudi širši javnosti. Družini so izrekli sožalje in dodali, da so jim vrata ministrstva odprta.