Ena najbrutalnejših noči v Kijevu, Trump pa: mir v Ukrajini še nikoli ni bil bližje

V ruskem raketnem napadu na Kijev je bilo ponoči poškodovanih šest ljudi, poškodbe pa je utrpela tudi prometna infrastruktura. Medtem ameriški predsednik Donald Trump po pogovorih svojega posebnega odposlanca Steva Witkoffa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom trdi, da konec vojne še nikoli ni bil bližje.

Ukrajinska vojska je ponoči izdala opozorilo pred balističnimi raketami iz smeri vzhodne Rusije. Ruske oblasti pa so sporočile, da so ponoči prestregle več dronov, od katerih se jih je približno 160 pomikalo proti Moskvi. Napad sledi srečanju Witkoffa in Putina v Sankt Peterburgu, ki je potekalo le dan po pogovorih v Oslu z evropskimi voditelji in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Zelenski je pozval k prekinitvi spopadov na trenutnih položajih kot prvemu koraku k pogajanjem.

FOTO: Genya Savilov Afp

Diplomatski svetovalec Kremlja Jurij Ušakov je po triurnem sestanku izjavil, da je Moskva pripravljena nadaljevati tristranska pogajanja s Kijevom in Washingtonom, vendar ne takoj, temveč »okoli 10. novembra«. Pogajanja naj bi se po navedbah Moskve nadaljevala po ameriških vmesnih volitvah, do takrat pa se spopadi nadaljujejo. Zelenski takšno srečanje podpira, a si želi, da bi potekalo »čim prej«. »Dnevni red je jasen: končati vojno, vnesti mir in (...) vse pripraviti za srečanje na ravni voditeljev,« je dejal.

Trump poudarja, da je razplet blizu

Trump je ponovil, da je razplet vojne blizu: »Nedavno sem govoril z Vladimirjem Putinom o končanju njegove vojne z Ukrajino in mislim, da smo ji vse bližje. Morda nikoli nismo bili tako blizu.« Putin, ki je napad na Ukrajino začel februarja 2022, sistematično zavrača neposredno srečanje z Zelenskim in si želi prisvojiti preostali del vzhodne Ukrajine. Ušakov je ob tem pripomnil, da predlogi Kijeva in evropskih voditeljev iz Osla »niso vsebovali skoraj ničesar«.

Witkoff se je Putinu zahvalil za izpustitev ameriškega državljana Stephena Hubbarda iz ruskega pripora. »Tudi sami ste humanist, gospod. In to pozdravljam,« je dejal Witkoff ter s tem izzval val kritik številnih ameriških poslancev, vključno z republikanci. Ameriški odposlanec je na omrežju X kasneje objavil, da so bili pogovori konstruktivni in se bodo nadaljevali v okviru tristranskih pogajanj, vendar da »čaka še veliko dela«.

Brez napredka

Pogajanja med Rusijo, Ukrajino in Združenimi državami Amerike so potekala tudi leta 2025 brez konkretnih premikov, nato pa so bila prekinjena po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu. Ušakov je omenil tudi možnost srečanja Putina, Trumpa in kitajskega predsednika Xi Jinpinga v novembru v Shenzhenu, na robu vrha APEC.

V intervjuju za Fox News je Zelenski pozval k zamrznitvi frontne črte kot prvemu koraku v pogajanjih. Moskva takšen predlog zavrača in zahteva dogovor o ključnih vprašanjih pred prekinitvijo bojev, vključno z umikom ukrajinske vojske z območja regije Donecka, ki ga še nadzoruje. Kijev to zahtevo označuje za popolnoma nesprejemljivo.