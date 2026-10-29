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EVROPSKA DRŽAVA KREPI VOJSKO

Ena najmirnejših držav v Evropi se pripravlja na obsežno oboroževanje. Zakaj prav zdaj? (VIDEO)

Nizozemska načrtuje nakup novih oklepnih vozil, tankov za postavljanje mostov in druge vojaške opreme. Cilj je kopenske sile pripraviti na morebitno vojno velikih razsežnosti.
Bojno vozilo CV90 FOTO: Tom Little Reuters
Bojno vozilo CV90 FOTO: Tom Little Reuters
A. G.
 29. 10. 2026 | 16:13
3:47
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Nizozemska načrtuje obsežno krepitev svojih oboroženih sil. V okviru posodobitve vojske namerava kupiti nova oklepna vozila, vojaško opremo in specializirane tanke za postavljanje mostov. Kot je sporočilo nizozemsko obrambno ministrstvo, je cilj kopenske sile pripraviti na možnost izbruha vojne velikih razsežnosti. Za zdaj ni znano, koliko vozil bodo kupili, kolikšna bo skupna vrednost naložbe in kdaj bi lahko začeli dobavljati prvo opremo, poroča portal Defence Blog. Nova vojaška oprema bo namenjena predvsem težkim in srednjim pehotnim brigadam nizozemske vojske.

Eden najpomembnejših delov načrtovanega nakupa je dodatna dobava bojnih pehotnih vozil CV90. Z njimi bodo opremili nov oklepni pehotni bataljon, ki bo nameščen v vojaškem oporišču v Budelu na jugu države. Nakup bodo izvedli v sodelovanju s Švedsko, Estonijo, Finsko, Litvo in Norveško, kar naj bi omogočilo hitrejšo dobavo vozil. Nizozemska vojska ima že zdaj 122 bojnih vozil CV90, ki jih trenutno posodabljajo. Vrednost programa modernizacije znaša približno 500 milijonov dolarjev.

Odločitev so zaznamovale tudi izkušnje iz vojne v Ukrajini

Nizozemsko obrambno ministrstvo načrtuje tudi zamenjavo obstoječih vojaških inženirskih vozil Kodiak. Ta se uporabljajo za odstranjevanje ovir in prebijanje skozi sovražnikove obrambne položaje. Po navedbah ministrstva so sedanja vozila zastarela, njihova zaščita ne ustreza več potrebam vojske, poleg tega pa se pogosto kvarijo. Zaradi tega jih vojska ne more uporabljati v zadostnem obsegu. Nova vozila bodo morala vojakom omogočati prehod skozi minska polja, odstranjevanje ovir in prebijanje utrjenih obrambnih linij.

Vojna v Ukrajini je pokazala, kako pomembna je takšna oprema. Obsežna minska polja in močno utrjeni položaji so namreč večkrat upočasnili ali povsem ustavili napredovanje tankov in drugih oklepnih vozil. Nizozemska namerava kupiti tudi dodatne tanke za postavljanje začasnih mostov čez reke in druge ovire. Tako naj bi vojaškim enotam omogočili hitrejše premikanje po bojišču.

Tudi nova vozila za reševanje poškodovanih tankov

Del nove vojaške opreme bodo kupili pri nemškem proizvajalcu FFG. Med njo so oklepna gosenična vozila ACSV, ki jih je mogoče uporabljati kot reševalna vozila, premične poveljniške centre, vozila za polaganje min in vozila za urjenje. Nemško podjetje bo dobavilo tudi težka oklepna vozila Wisent 2, namenjena izvleki poškodovanih ali obtičalih tankov z bojišča. Nizozemska vojska ima trenutno 25 starejših vozil za izvleko, kar ne zadostuje načrtovani širitvi oklepnih enot. To je še posebej pomembno, ker je Nizozemska že naročila nove tanke Leopard 2A8.

Pri izdelavi in vzdrževanju nove opreme bo sodelovalo tudi več nizozemskih podjetij. Del vozil bodo sestavljali na Nizozemskem, domači proizvajalci pa bodo zagotavljali elektronske sestavne dele in materiale za oklepno zaščito. Načrtovani nakupi so del širših priprav nizozemske vojske na morebitne spopade visoke intenzivnosti. V takšnih spopadih bi imele ključno vlogo oklepne enote, njihova premičnost in sposobnost prebijanja skozi sovražnikove obrambne položaje, poroča Mondo.

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