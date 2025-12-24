Epsteinova žrtev opisala srečanje z nekdanjim princem Andrewom na zasebnem otoku

Ena od žrtev Jeffreyja Epsteina, Lisa Phillips, je javno spregovorila o trenutku, ko je na zasebnem otoku pokojnega finančnika spoznala Andrewa Mountbatten-Windsorja, nekdanjega britanskega princa. V pogovoru, ki je potekal na dan objave novega sklopa dokumentov, povezanih s primerom Epstein, je poudarila, da je razkritje celotnega obsega njegovih zločinov ključno za zaščito prihodnjih generacij. Phillips se je spomnila dogodkov iz leta 2000, ko je kot manekenka delala na Karibih, na otoku v bližini Saint Thomasa. Za en dan je obiskala Epsteinov otok, kjer ga je istega večera spoznala na večerji. Povedala je, da je Epstein potreboval kar nekaj ur, preden se je z njo usedel na samo in začel postavljati številna vprašanja o njenem življenju, odnosih z družino in osebnih ambicijah. Po njenih besedah je zelo cenil njene cilje, še posebej pa ga je navdušilo, ko je izvedel, da je kot otrok živela v Oxfordu v Angliji. Takrat jo je vprašal, ali bi želela spoznati princa, in ona je privolila.

Nekdanji princ Andrew ni odgovoril na prošnjo ameriških zakonodajalcev, naj se izreče oziroma pristane na vprašanja o svojem prijateljstvu s pokojnim, obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. FOTO: Jordan Pettitt Afp

Kmalu zatem je do njiju pristopil moški. Po kratkem pogovoru z nekaterimi navzočimi se je poslovil in odšel. Srečanje je bilo zelo kratko, je dejala Phillipsova in dodala, da je šele mnogo let pozneje ugotovila, da je bil ta moški nekdanji princ Andrew. Ob nedavni objavi dokumentov je Phillipsova komentirala tudi elektronsko sporočilo, ki naj bi kazalo, da je Andrew Mountbatten-Windsor Ghislaine Maxwell spraševal o »neprimernih prijateljih«. Po njenem mnenju gre za zelo srhljivo in vznemirljivo sporočilo, ki razkrije veliko informacij. Ob tem je poudarila, da je kontekst omenjene pošte nejasen in da ni nobenih dokazov o kaznivem dejanju. Andrew Mountbatten-Windsor je v preteklosti vse obtožbe zanikal.

Lisa Phillips na novinarski konferenci na Kapitolu v Washingtonu. FOTO: Jonathan Ernst Reuters

Na vprašanje, kako je bivanje v Epsteinovem krogu vplivalo na njeno življenje, je Phillipsova odgovorila, da je bilo zelo boleče spoznanje, da je bilo veliko stvari iz njene preteklosti, za katere se je trudila, le fasada ter del širše mreže. Opozorila je tudi, da po njenem mnenju resnično pomembni deli dokumentacije še vedno niso bili objavljeni. Ob koncu je poudarila, da se njen boj – tako kot boj drugih preživelih – za pravico nadaljuje. Dejala je, da še vedno izvajajo lastne preiskave in bodo vse, kar odkrijejo, predali pristojnim organom. Od tega, je poudarila, ne nameravajo odstopiti.