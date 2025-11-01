  • Delo d.o.o.
VIRALEN TRENUTEK

Erika Kirk je imela govor v usnjenih pajkicah, odzivi brutalni: Ali MAGA to podpira? (VIDEO)

Objem JD Vanca in vdove Charlija Kirka postal viralen, namiguje se o aferi.
Takoj so se pojavila tudi ugibanja o morebitni aferi med Vanceom in Eriko Kirk FOTO: Jonathan Ernst Afp
Takoj so se pojavila tudi ugibanja o morebitni aferi med Vanceom in Eriko Kirk FOTO: Jonathan Ernst Afp
S. U.
 1. 11. 2025 | 09:15
2:36
A+A-

Čeprav danes ves svet govori o objemu Erike Kirk, vdove umorjenega ameriškega konservativnega aktivista Charlieja Kirka, in podpredsednika ZDA JD Vancea, je v središču pozornosti pristala tudi njena modna izbira za javni nastop. Gre za črne usnjene pajkice.

Številni uporabniki družbenih omrežij, zlasti platforme X (nekdanji Twitter), so njeno pojavo označili za neprimerno, saj se je od svojega moža poslovila šele pred nekaj tedni. Kritike niso bile usmerjene le proti njej, temveč tudi proti podpredsedniku Vanceu, ki jo je med dogodkom objel. Objave in komentarji so se hitro razširili po družbenih omrežjih. Mnogi uporabniki so izrazili neodobravanje in izrekli ostre obsodbe.

Brutalni komentarji na njen račun

»Onadva praznujeta njene ozke črne usnjene hlače na odru! Ne vidim prostora za Jezusa v tem objemu,« je zapisal en uporabnik, medtem ko se je drugi vprašal: »Ali se tako oblači žalujoča vdova?«

»Res si želim imeti razumevanje zanjo, a takšna modna izbira in objem drugega moškega – to ni sprejemljivo,«

»Se bo naslednji teden poročila z rock zvezdnikom?«

»Za konservativno žensko, kakršno se predstavlja, to ni primerno,« so bili le nekateri izmed številnih komentarjev.

»Nič ne pravi ‘žalovanje’ tako kot ozke črne usnjene hlače,« je dodal nekdo in zaključil: »Kako lahko gibanje MAGA to podpira? Toliko o krščanstvu.«

Ugibanja o morebitni aferi

Poleg številnih komentarjev o njenem videzu so se na družbenih omrežjih takoj pojavila tudi ugibanja o morebitni aferi med Vanceom in Eriko Kirk. »Zgleda, da JD vara Usho?« se je vprašal en uporabnik, namigujoč na ženo ameriškega podpredsednika.

Drugi so trdili, da objem med Vanceom in Eriko Kirk ni bil platonski. »Seksualna napetost je otipljiva. Kot ženska vam lahko povem, da obstaja le EN pomen tistega položaja roke. Prepirajte se z mamo, ne z menoj,« je zapisala ena uporabnica.

Spomnimo, Charlie Kirk, eden najvidnejših ameriških desničarskih aktivistov in tesen zaveznik nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, je bil ubit 10. septembra, medtem ko je imel govor na Univerzi Utah Valley.

