Etna bruha lavo, pada pepel, slišijo se eksplozije (VIDEO)

Italijanski vulkan Etna na otoku Sicilija je znova pokazal znake aktivnosti, saj je iz svojega severovzhodnega kraterja izbruhal žareč material in manjše količine pepela, je sporočil italijanski Nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV).

Erupcijski oblak je veter nosil v smeri severovzhoda, rahlo padanje pepela pa so zabeležili v obalnem mestu Taormina in v Piano Provenzani, območju, ki vključuje smučišča, je objavil omenjeni inštitut.

Etna, najdejavnejši vulkan v Evropi, ki se dviga do približno 3400 metrov, včasih izbruva večkrat na leto in je pod stalnim nadzorom. Njegova natančna višina se pogosto spreminja, saj izbruhi in nastajanje žlindrinih stožcev preoblikujejo območje vrha. Pogosta aktivnost vulkana privablja veliko število obiskovalcev.

Posamezne eksplozije so bile opažene tudi v kraterju Bocca Nuova, kjer je bil žareči material izbruhan do nekaj deset metrov nad rob kraterja, je dodal INGV.

Deželna agencija za civilno zaščito je začasno dvignila stopnjo alarma, da bi opozorila na veliko verjetnost lave.