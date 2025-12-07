EU anketa razburja! Osemletne otroke sprašujejo: Si »deček, deklica ali drugo«?

Nedavno predstavljena anketa Evropske unije, namenjena otrokom od osmega leta starosti dalje, je v več državah članicah povzročila močne odzive starševskih združenj. Kritiki trdijo, da gre za pretirano poseganje na občutljiva področja spolne identitete in družinskih vrednot, medtem ko EU poudarja, da je anketa del širšega programa podpore otrokom.

»Deček, deklica, nočem povedati, drugo«?

Po dostopnih informacijah vprašalnik, objavljen na uradni spletni strani EU, od otrok zahteva, da navedejo svoje ime in priimek ter izberejo spol med naslednjimi možnostmi: »deček, deklica, nočem povedati, drugo«. Vključuje tudi vprašanja o duševnem zdravju ter o tem, ali se otrok šteje za del skupnosti »LGBTIQ+«.

Starševska združenja, med njimi tudi organizacija Parents Protecting Children, opozarjajo, da je vključevanje otrok v prepoznavanje ali deklariranje spolne identitete v tako zgodnji starosti neprimerno in da predstavlja nadaljevanje, kot pravijo, »ideološkega pritiska« iz Bruslja.

Kritiki: Gre za »zamegljevanje osnovnih pojmov«

Magdalena Czarnik iz omenjenega združenja tako meni, da anketa pomeni novo fazo širše kampanje EU, usmerjene v preoblikovanje vprašanj spola in družine. »Otrokom sporočajo, da lahko izberejo moški ali ženski spol, zavrnejo odgovor ali izberejo nek drug spol. To je prvi korak k relativizaciji osnovnih pojmov,« je izjavila.

Kaj pravi EU?

EU navaja, da je anketa del »Evropskega jamstva za otroke«, pobude, usmerjene v izboljšanje dostopa do izobraževalnih in socialnih storitev za otroke po vsej Uniji. V Bruslju zavračajo očitke, da gre za ideološki pritisk, ter poudarjajo, da je zbiranje podatkov potrebno za boljše oblikovanje politik.

Razprave o tej temi so se pojavile v obdobju povečanih napetosti glede vprašanj družine in spolnih pravic v posameznih državah članicah. Nedavna sodba Sodišča EU, s katero je Poljski naloženo priznanje tujih partnerskih skupnosti oseb istega spola, je sprožila dodatne politične odzive.

FOTO: Ferenc Isza Afp

Nekdanji poljski premier Mateusz Morawiecki je sodbo označil za »očitni napad na družinsko pravo« ter pozval evropske institucije, naj »umaknejo roke od naših otrok«, tako navaja The European Conservative.