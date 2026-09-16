EU otrokom prepoveduje družbena omrežja: »Dovolj je dovolj«

Evropska komisija bo v četrtek predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v EU, je danes v Evropskem parlamentu v Strasbourgu napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

»Dovolj je dovolj,« je o posledicah, ki jih ima uporaba družbenih omrežij za otroke in mladostnike, v svojem letnem nagovoru o stanju v uniji poudarila von der Leyen. Spomnila je, da je po lanskem nagovoru vzpostavila strokovni panel za varnost otrok na spletu, ki je pred poletjem predstavil priporočila na področju omejevanja dostopa do družbenih omrežij za mlade.

»Čas je, da Evropa ukrepa. Jutri bo komisija predlagala akt EU za otroke. Pristop bo postopen in prilagojen. Vsaka starostna skupina ima svoje posebnosti, tako da bo tudi vsaka imela prilagojeno raven zaščite,« je pojasnila.

Kot je povedala, mlajši od 13 let sploh ne bodo imeli dostopa do družbenih omrežij, za tiste od 13. do dopolnjenega 15. leta starosti pa bodo lahko račun na družbenih omrežjih odprli starši, ki ga bodo tudi nadzorovali. Mladostniki bodo lahko uporabljali omejeno število funkcij, dostop pa bo časovno omejen, je dejala von der Leyen.

Spletne platforme bodo morale obenem poskrbeti, da bodo uporabniki, stari od 15 do 18 let, imeli na voljo varno zasnovo delovanja družbenega omrežja. »Platforme bodo morale dokazati, da so varne. Ker ne gre za dostop naših mladoletnikov do družbenih omrežij, ampak za to, kdaj in kako dovolimo, da družbena omrežja dostopajo do mladoletnih,« je poudarila. Von der Leyen je ukrepanje na tem področju napovedala, potem ko se je za to odločilo oziroma napovedalo že več držav članic unije.