EU se pripravlja na najhujše: »Prej ali slej bodo žrtve«

Prestolnice Evropske unije se po poročanju bruseljskega Politica vse intenzivneje pripravljajo na možnost večjega hibridnega napada, v katerem bi lahko bile tudi smrtne žrtve. Razprave med veleposlaniki vseh 27 članic so se okrepile po avgustovskem incidentu na letališču v Leipzigu, kjer so našli dron z eksplozivom.

EU že več let razvija tako imenovani hibridni nabor ukrepov za odzivanje na kibernetske napade, vmešavanje v volitve, sabotaže in druge prikrite operacije. Zdaj pa naj bi bila pozornost vse bolj usmerjena tudi v bistveno hujši scenarij - napad z večjim številom žrtev.

Po navedbah Politica so se veleposlaniki držav članic o takšnih možnostih v zadnjih tednih pogovarjali tudi na sestankih v omejenem formatu, brez mobilnih telefonov in pomočnikov. »Leipzig nam je pokazal, da zelo resen incident ni nepredstavljiv,« je za Politico dejal visoki evropski diplomat. Po njegovih besedah se mora EU pripraviti tudi na dogodek, v katerem bi bilo več žrtev.

Eden od evropskih diplomatov je bil v pogovoru za Politico še bolj neposreden. »Glede na obseg in naravo ruskega delovanja bodo prej ali slej zagotovo žrtve. Čista sreča je, da jih doslej ni bilo,« je dejal diplomat, ki je zaradi občutljivosti pogovorov želel ostati anonimen.

Politico pri tem opozarja, da evropske države ne razmišljajo le o kibernetskih napadih ali dezinformacijah, ampak tudi o nevarnejših oblikah hibridnega delovanja, kot so eksplozivni droni, požigi, sabotaže kritične infrastrukture in drugi prikriti napadi, pri katerih bi lahko bili ljudje ranjeni ali ubiti.

Gre za scenarije, v katerih bi hibridni napad neposredno povzročil mrtve ali huje ranjene. Konkretni primer, zaradi katerega so se pogovori v EU okrepili, je bil avgustovski incident na letališču Leipzig/Halle, kjer je dron z eksplozivom trčil v krilo ukrajinskega tovornega letala. Eksploziv se ni sprožil. Po poročanju Euronewsa je bil dron blizu rezervoarja za gorivo, v letalu pa naj bi bilo tudi strelivo za Ukrajino. Če bi eksploziv detoniral, bi lahko šlo za zelo resen incident z žrtvami.

V Leipzigu so denimo že leta 2024 odkrili primer paketov z zažigalnimi napravami, ki naj bi zagoreli med letom. Eden je zaradi zamude letala zagorel že v logističnem centru. Takratni vodja nemške notranje obveščevalne službe je opozoril, da bi lahko naprava, če bi zagorela med poletom, povzročila strmoglavljenje letala.

Kako bi se EU odzvala?

Razprave naj bi zajemale več možnih ukrepov. Med drugim govorijo o hitri napotitvi odzivnih skupin, sprostitvi evropskih sredstev za pomoč napadeni državi ter o tem, kako bi morale evropske institucije komunicirati z javnostjo ob tako resnem incidentu.

Evropski komisar za pravosodje Michael McGrath je za Politico dejal, da se evropske demokracije soočajo z vse več grožnjami. Poudaril je, da EU krepi sposobnost predvidevanja in zaznavanja nevarnosti, izboljšuje sisteme zgodnjega opozarjanja ter želi zagotoviti hiter in skupen odziv, če bi bila evropska odpornost resno preizkušena.

EU sicer že dalj časa trdi, da je Rusija po začetku invazije na Ukrajino okrepila kibernetske napade, sabotaže in druge prikrite dejavnosti na območju Unije. Evropski svet je že prej javno obsodil okrepljene ruske hibridne dejavnosti ter pozval k večji odpornosti držav članic.

»Prej ali slej bodo žrtve«

Eden od evropskih uradnikov je za Politico ocenil, da je bila dosedanja odsotnost žrtev pri takšnih dejavnostih tudi stvar sreče. Teija Tiilikainen, direktorica Evropskega centra odličnosti za boj proti hibridnim grožnjam, je opozorila, da Rusija po njenem uporablja vse nevarnejša sredstva za preizkušanje pripravljenosti evropskih držav. Po njeni oceni se s tem povečuje tudi tveganje, da bi takšni incidenti nekoč terjali življenja.

Takšen dogodek bi odprl tudi bistveno težje politično vprašanje, kako bi se odzvali EU in Nato, če bi v domnevnem hibridnem napadu umrli državljani ene od njunih članic? Po besedah diplomata Nata bi bil v takšnem primeru pritisk na zavezništvo, naj ukrepa, izjemno velik.

EU in Nato: kdo bi bil pristojen?

Priprave pa so razkrile tudi razlike med državami članicami. Del evropskih prestolnic naj bi bil zadržan do vse večje vloge EU pri varnostnih vprašanjih, saj opozarjajo na možnost podvajanja nalog z Natom. Nekdanja tiskovna predstavnica Nata Oana Lungescu je opozorila, da bi lahko nejasna delitev nalog v kriznem trenutku povzročila zmedo in upočasnila odločanje.

Prav sodelovanje med EU in Natom je sicer že dalj časa eden ključnih elementov evropskega odzivanja na hibridne grožnje, saj te lahko vključujejo vse od sabotaž in kibernetskih napadov do napadov na kritično infrastrukturo in informacijsko manipulacijo.

Dodatna težava naj bi bili tudi varni komunikacijski kanali znotraj Evropske unije. Nekateri diplomati po poročanju Politica opozarjajo na tveganje, da bi občutljive informacije z zaupnih sestankov lahko pricurljale v javnost.