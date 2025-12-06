Poročali smo, da je bilo včeraj zvečer igre žrebanje igre Eurojackpot, in izžrebane so bile naslednje številke 1, 4, 18, 22, 24 – 6, 10.

Srečne številke. FOTO: Loterija Slovenija

Te številke so se izkazale za srečne za igralca iz Nemčije, in mu je prinesle dobitek 5+2 v višini 10.000.000,00 evra.

Naslednje žrebanje igre Eurojackpot bo v torek, 9. 12. 2025, glavni dobitek pa znaša 10.000.000,00 evra.

Kaj je Eurojackpot?

Eurojackpot je zelo priljubljena mednarodna igra, ki jo danes igrajo v kar 19 evropskih državah. Najprej izberete pet številk iz množice od 1 do 50 in dve številki iz množice od 1 do 12. V enem polju torej označite sedem številk (5+2), kar predstavlja eno kombinacijo. Glavni dobitek Jackpot (dobitek 5+2) imate, če ste pravilno napovedali vseh sedem številk. V igri Eurojackpot je sicer kar 12 kategorij dobitkov.

Za Novoletni Loto na voljo še tretjina potrdil

Sicer pa je zanimanje ljudi za letošnji Novoletni Loto izjemno. Čeprav je na voljo 100.000 potrdil več kot lani, je bilo v petih dneh prodane že skoraj dve tretjini celotne naklade. Prodaja se je začela 1. decembra, trenutno pa je na voljo nekaj več kot 150.000 potrdil. Omejena naklada, zanimivi blagovni dobitki in višji sklad za dobitke, ki so že lani navdušili igralce vseh generacij, so letos k sodelovanju pritegnili še širši krog ljudi. Poleg stanovanj v Ljubljani in Kopru je med dobitki prvič tudi stanovanje v Mariboru, med novostmi pa je tudi naložbeno zlato, so navedli na Loteriji Slovenija.