Everest pod težo rekordne gneče: v enem dnevu na vrh kar 274 alpinistov

Na najvišji gori sveta se znova odpira staro vprašanje: je Everest postal nemara že preveč obljuden? Na vrh 8849 metrov visoke gore se je v enem samem dnevu namreč povzpelo rekordnih 274 alpinistov, kar je največ doslej po nepalski smeri. Dogajanje je sprožilo množico novih razprav o varnosti, gneči in komercializaciji himalajskega velikana. Po poročanju BBC in drugih svetovnih medijev je izjemen naval povzročilo predvsem kratko obdobje stabilnega vremena.

Sezona se je začela z zamudo, saj je pot čez nevarni ledeni slap Khumbu ogrožal velikanski ledeni blok. Ko pa so razmere slednjič le dopustile vzpon, so številne odprave skorajda hkrati krenile proti vrhu. Posledica tega so bile neskončno dolge kolone alpinistov, in sicer v tako imenovani coni smrti, kjer je kisika le še za tretjino običajne količine. Prav tam so zastoji tudi najbolj nevarni, saj vsaka dodatna minuta pomeni večje tveganje za izčrpanost, podhladitev ali celo smrt.

Legendarni šerpa Kami Rita je Everest osvojil že 32. FOTO: Prakash Mathema Afp

Kritiki zato že dolgo opozarjajo, da Nepal izdaja preveč dovoljenj za vzpon. Letos jih je bilo že skoraj 500. Med rekordnim dnem pa so padali tudi osebni mejniki. Legendarni šerpa Kami Rita je Everest osvojil že 32., Pasang Dawa Sherpa pa 30. Lhakpa Sherpa je še utrdila rekord med ženskami z 11 uspešnimi vzponi. Everest tako ostaja simbol ekstremnega poguma, a hkrati tudi gora, kjer množični turizem vse bolj izriva nekdanji alpinistični ideal.