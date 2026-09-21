Evropa bo razdeljena na dva dela, nad del celine se širi polarna zračna masa (VIDEO)

Obsežen prodor hladnega zraka se širi nad delom Evrope, kar bo ta teden povzročilo občuten padec temperatur. Hladen zrak polarnega izvora se bo namreč razširil globoko v vzhodno Evropo. Ko se bo hladna fronta pomikala proti jugu, pa bodo najvišje dnevne temperature na prizadetih območjih za 10 do 15 stopinj Celzija nižje od nedavnih sezonskih povprečij, navaja portal Severe Weather Europe.

Ko bo polarna zračna masa vztrajala, bosta jasno nebo ponoči in šibkejši veter omogočila pojav prve jutranje slane v nižinah od baltskih držav vse do osrednjega Balkana. V višjih predelih Karpatov ter morda tudi v severnem Balkanu so na višjih nadmorskih višinah možne prve pomembnejše snežne padavine letošnje jeseni. Čeprav bo prodor hladnega zraka trajal le do sredine tedna, bo za drugo polovico septembra precej izrazit.

Močan greben visokega zračnega tlaka v višjih plasteh ozračja nad zahodno in jugozahodno Evropo se bo ta teden širil proti severni Evropi, medtem ko bo nad Skandinavijo nastajalo območje visokega zračnega tlaka oziroma anticiklon. Velik val v višjih plasteh ozračja se bo v torek začel širiti proti vzhodni Evropi, sredi tedna pa proti jugu ter dosegel južni Balkan in Turčijo. Vzpostavil se bo meridionalni vzorec zračnega toka, ki bo hladno zračno maso prinesel nad večji del vzhodne Evrope in Balkana.

Pri tleh se bo območje visokega zračnega tlaka, povezano z močno blokirajočim anticiklonom na zahodu Evrope, širilo proti Skandinaviji in srednji Evropi, medtem ko bodo nad vzhodno Evropo prihajali vdori hladnega zraka. To bo omogočilo širjenje meridionalnega zračnega toka nad vzhodno Evropo, vključno z vzhodnimi deli srednje Evrope in celotnim Balkanskim polotokom.

V sredo hladni zrak do Grčije in Turčije

V torek se bo obsežno območje hladnega zraka razširilo nad Balkan, v sredo bo doseglo Grčijo in Egejsko morje, nato pa se bo v sredo in četrtek širilo proti območju Črnega morja ter preostalemu delu Turčije. Temperature bodo približno 6 do 10 stopinj Celzija nižje od običajnih za konec septembra, kar je precejšnja sprememba po nedavnem obdobju dolgotrajnega toplega vremena. Evropa bo tako razdeljena na dva dela, saj bo na zahodu ostal greben z nadpovprečno visokimi temperaturami. V sredo bodo temperaturna odstopanja najbolj izrazita v Bolgariji in Grčiji, še posebej pa v Turčiji, kjer bodo na zahodu države temperature od 12 do 16 stopinj Celzija nižje od običajnih.

Hudo vreme je zajelo dele severne Francije, kjer poročajo o močnem neurju s točo in silovitih nalivih. Neurje je prineslo obilne padavine in zahtevne razmere ter prizadelo promet in vsakdanje življenje na prizadetih območjih. Oblasti razmere še naprej spremljajo, saj se vremenski sistemi pomikajo čez območje.

Hladni val se bo nato umaknil

Ko se bo jedro hladnega vala v višjih plasteh ozračja sredi tedna premikalo proti južnemu Balkanu, se bodo temperature za njim postopoma začele zviševati. Greben iz zahodne Evrope pa se bo proti koncu tega tedna znova začel širiti proti srednji Evropi, še navaja Severe Weather Europe, poroča Večernji list.