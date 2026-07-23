Evropa gori! Na pomoč na tisoče gasilcev, trije umrli, iz Francije evakuirajo turiste (VIDEO)

V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer jih divja več deset, med gašenjem je tam umrl gasilec. Pred tem sta dva gasilca umrla v torek med gašenjem požara blizu letališča pri Bordeauxu, potem ko so njuno vozilo zajeli plameni.

Na Siciliji se okoli 6000 gasilcev in pripadnikov civilne zaščite bori z več deset požari, ki tam divjajo že več dni. Med gašenjem obsežnega požara na območju kraja San Cataldo v osrednjem delu otoka je umrl 59-letni gasilec, enega njegovih kolegov so hospitalizirali. Na območju kraja Santo Stefano Quisquina v provinci Agrigento so preventivno evakuirali več kot sto ljudi, potem ko so ognjeni zublji enega od požarov dosegli obrobja naselja.

Več kot 160 požarov so medtem zabeležili v sosednji Kalabriji. Tamkajšnja civilna zaščita odgovornost zanje pripisuje tudi »zlonamernim posameznikom«, ki naj bi bili odgovorni za namerne požige, poroča francoska tiskovna agencija AFP. O večjih požarih poročajo tudi iz dežele Molise, Sardinije, Apulije, Umbrije in Toskane, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. Obsežen požar se še naprej širi na območju med Bordeauxem in atlantsko obalo na jugozahodu Francije, kjer so preventivno evakuirali 12.000 prebivalcev in turistov. Med gašenjem ločenega požara v bližini letališča v Bordeauxu sta že v torek umrla dva gasilca, potem ko so plameni zajeli njuno vozilo.

Španskim gasilcem je medtem uspelo doseči napredek pri gašenju velikega požara pri Toledu, dobrih 70 kilometrov južno od Madrida, zaradi česar se je večina evakuiranih prebivalcev ogroženih naselij lahko vrnila domov. Kasneje so sicer španske oblasti sporočile, da so k evakuaciji pozvale okrog 3500 prebivalcev naselja Aldea del Fresno, blizu katerega še vedno divja požar. Manj obetavne so razmere v provinci Guadalajara, približno sto kilometrov severno od španske prestolnice, ki je obsežen požar od izbruha minuli četrtek uničil že okoli 32.000 hektarjev.