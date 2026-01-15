  • Delo d.o.o.
ARKTIČNA VZDRŽLJIVOST

Evropa na Grenlandijo pošilja vojake; tudi Slovenija?

Sodelovanje v misliji Arktična vzdržljivost so med drugim napovedale Francija, Nemčija, Švedska in Norveška.
Prebivalci Grenlandije so že večkrat jasno povedali, kaj si mislijo o Trumpovih načrtih. FOTO: Marko Djurica/Reuters
Prebivalci Grenlandije so že večkrat jasno povedali, kaj si mislijo o Trumpovih načrtih. FOTO: Marko Djurica/Reuters
STA, B. K. P.
 15. 1. 2026 | 11:27
 15. 1. 2026 | 11:30
A+A-

Več evropskih držav članic Nata, med drugim Francija, Nemčija, Švedska in Norveška, je napovedalo sodelovanje pri misiji Arktična vzdržljivost na Grenlandiji. Njihovo vojaško osebje naj bi danes prispelo na arktični otok. »Pričakuje se, da bodo vojaki Nata od danes in v prihodnjih dneh bolj prisotni na Grenlandiji. Pričakuje se, da bo več vojaških letov in ladij,« je dejal namestnik grenlandskega premierja Mute Egede. Tudi danski obrambni minister Troels Lund Poulsen je v sredo napovedal, da bo Danska okrepila vojaško prisotnost na Grenlandiji in je glede tega v dialogu z zavezniki Nata. Napoved je sledila kritikam ZDA, da je Danska zanemarjala obrambo arktičnega otoka, danskega avtonomnega ozemlja. Kmalu za tem so tudi Francija, Švedska, Nemčija in Norveška potrdile, da bodo na Grenlandijo v okviru misije napotile svoje sile.

»Na prošnjo Danske sem se odločil, da bo Francija sodelovala v skupnih vajah, ki jih Danska organizira na Grenlandiji, operaciji Arktična vzdržljivost. Prvo francosko vojaško osebje je že na poti. Drugi bodo sledili,« je na omrežju X zapisal francoski predsednik Emmanuel Macron. Nemško obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da bodo v Nuuk napotili 13-člansko vojaško izvidniško ekipo. Združeno kraljestvo pa je na Grenlandijo poslalo vojaškega častnika.

Ministrstvo za obrambo smo vprašali, ali se bodo akcije udeležili tudi pripadniki Slovenske vojske, odgovore bomo objavili takoj, ko jih dobimo.

Nobenih kitajskih vojnih ladij ni, trdi Rasmussen

Evropske države so napotitev vojakov na Grenlandijo napovedale, potem ko so se v sredo v Washingtonu sestali danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen, grenlandska zunanja ministrica Vivian Motzfeldt, ameriški podpredsednik JD Vance in državni sekretar Marco Rubio. Rasmussen je po srečanju, v ospredju katerega so bile ameriške zahteve po priključitvi Grenlandije, dejal, da se pogledi ZDA in Danske glede Grenlandije očitno razlikujejo, vendar želijo najti rešitev, hkrati pa v okviru zveze Nato okrepiti varnost na območju Arktike. Prav tako je zagotovil, da na Grenlandiji ne delujejo nobene kitajske vojne ladje in ni nobenih večjih kitajskih naložb. Trump je namreč v preteklih dneh večkrat opozoril, da Kitajska in Rusija poskušata prevzeti nadzor nad Grenlandijo, in zagovarjal, da mora Washington prevzeti otok, češ da je to v nacionalnem interesu ZDA.

Rusija je medtem glede napotitve sil članic Nata na Grenlandijo izrazila resno zaskrbljenost. »Razmere (...) nas resno skrbijo,« je v izjavi, objavljeni v sredo zvečer, navedlo rusko veleposlaništvo v Belgiji. »Nato tam krepi svojo vojaško prisotnost pod lažno pretvezo naraščajoče grožnje iz Moskve in Pekinga,« so še dodali na veleposlaništvu.

