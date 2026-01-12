  • Delo d.o.o.
EU PRIPRAVLJA TUDI VOJAŠKO INTERVENCIJO

Evropa pripravlja udarec proti ZDA? Na mizi paket sankcij, prepovedi za tehnološke velikane in celo izgon vojske

Londonski The Daily Telegraph poroča, da pripravljajo paket sankcij ter razmestitev evropskih vojaških sil.
Downing Street se po navedbah časnika z evropskimi zavezniki pogaja o razporeditvi sil na Grenlandiji, ki bi varovale Arktiko pred Donaldom Trumpom. FOTO: Dmitry Andreev Getty Images
Downing Street se po navedbah časnika z evropskimi zavezniki pogaja o razporeditvi sil na Grenlandiji, ki bi varovale Arktiko pred Donaldom Trumpom. FOTO: Dmitry Andreev Getty Images
S. U.
 12. 1. 2026 | 08:54
 12. 1. 2026 | 08:54
3:41
A+A-

Kot poroča londonski The Sunday Telegraph, Evropska unija pripravlja paket sankcij proti Združenim državam, če bi te vendarle pristopile k aneksiji Grenlandije. Tehnološkim velikanom, kot so Meta, Google, Microsoft in X, bi lahko omejili delovanje na evropski celini, prav tako ameriškim bankam ter finančnim podjetjem. Skrajnejša možnost bi bila umik ameriške vojske iz njenih baz v Evropi, s čimer bi ji odvzeli ključno izhodišče za operacije na Bližnjem vzhodu in drugod.

Londonski časnik precej več pozornosti namenja razmišljanju o razmestitvi britanskih vojaških sil na Grenlandiji, kar bi očitno močno zapletlo morebiten prihod ameriških enot na otok. Downing Street se po navedbah časnika z evropskimi zavezniki pogaja o razporeditvi sil na Grenlandiji, ki bi varovale Arktiko pred Donaldom Trumpom.

Vojaški poveljniki pripravljajo načrte za morebitno NATO-misijo na otoku, ki ga je ameriški predsednik grozil zaseči iz varnostnih razlogov. Britanski uradniki so se v zadnjih dneh sestali s kolegi iz več držav, med drugim iz Nemčije in Francije, da bi začeli priprave. Načrti, ki so še v zgodnji fazi, bi lahko vključevali napotitev britanskih vojakov, vojnih ladij in letal za zaščito Grenlandije pred Rusijo in Kitajsko. Evropske države upajo, da bo občutno povečanje njihove prisotnosti na Arktiki prepričalo gospoda Trumpa, da opusti ambicijo aneksije strateškega otoka. To bi mu omogočilo, da razglasi zmago za ameriške davkoplačevalce z utemeljitvijo, da Evropa prevzema večji del stroškov »policijskega nadzora« Atlantika. Evropski načrt je torej z enim udarcem zadeti dve ali celo tri muhe: Američane odvrniti od vstopa na Grenlandijo, hkrati pa poslati sporočilo še dvema silama, ki se zanimata za otok – Rusiji in Kitajski.

Vladni viri so za časnik povedali, da je Sir Keir Starmer grožnjo Rusije in Kitajske na tem območju vzel »izjemno resno« in se strinjal, da je treba ukrepati. »Razprave v Natu o krepitvi varnosti v regiji se nadaljujejo in jih nikoli ne bomo prehitevali, vendar Velika Britanija sodeluje z zavezniki v Natu, da bi spodbudila prizadevanja za krepitev obrambe,« je vir povedal za The Telegraph. Evropske države upajo, da bodo Trumpa odvrnile od roba ponuja­joč mu možnost stacioniranja sil na otoku. O tej zamisli so razpravljali na srečanju zaveznikov Nata v Bruslju v četrtek. Člani so vrhovnemu poveljstvu zavezniških sil za Evropo, vojaškemu sedežu zavezništva v Belgiji, naložili, naj ugotovi, kaj je še mogoče storiti za zavarovanje Arktike.

Viri so za The Telegraph prav tako dejali, da je potencialna operacija še v zgodnji fazi načrtovanja. Lahko bi šlo za popolno razmestitev enot ali kombinacijo časovno omejenih vaj, izmenjave obveščevalnih podatkov, razvoja zmogljivosti in preusmeritve obrambnih izdatkov. Vsaka operacija bi se najverjetneje izvajala pod zastavo Nata in bi bila ločena od obstoječih misij na Baltiku ter na Poljskem. Britanski uradniki so povedali, da se oborožene sile že pripravljajo na večjo vlogo pri varnosti Arktike. Priprave vključujejo sodelovanje komandosov in ladij Kraljeve mornarice v lanski vaji Joint Viking, skupni Natovi vaji pri temperaturah pod ničlo na Norveškem. Letos bo na Norveško, Finsko in Švedsko na vajo Cold Response, misijo za urjenje obrambe zamrznjenega terena, napotenih 1500 kraljevih marincev.

10:18
Novice  |  Slovenija
MOČNO VZNEMIRJEN

Skrivnostni dron nad hišo v Ljubljani, Žiga zaskrbljen: »Ko sem ga opazil, je v trenutku pospešil ...«

Neznani dron je v Ljubljani snemal hišo v mraku.
12. 1. 2026 | 10:18
10:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
VOZIL NEZANESLJIVO

Smrtno nevarno: voznik v Ljubljani imel desetkrat preveč alkohola v izdihanem zraku

Kot so pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so jih v petek okoli 18. ure obvestili o vozniku ...
12. 1. 2026 | 10:04
09:54
Bulvar  |  Zanimivosti
KO JE UBIL IN POJEDEL NJENO MAČEHO

Hči kanibala razkriva: »Oče mi je po umoru in kanibalizmu podaril srhljivo stvar ...« (VIDEO)

Očetov grozljivi zločin je močno zaznamoval njeno življenje.
12. 1. 2026 | 09:54
09:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODETI V ČRNO

Slovenska policija žaluje, mnogo prezgodaj se je poslovila priljubljena policistka

Od nje se bodo poslovili v torek, 13. januarja 2026, ob 13. uri, na pokopališču Stari trg v Slovenj Gradcu.
12. 1. 2026 | 09:40
09:23
Novice  |  Slovenija
SPOMINSKA SLOVESNOST

Dražgoše razdvojile politike: Golob o odgovornosti, Janša o »zlorabi«, Jelinčič pa brez zavor: »Sramota! Izdajalci!«

Golob v Dražgošah poudaril pomen zgodovinske enotnosti Slovencev, sledili so politični odzivi.
12. 1. 2026 | 09:23
09:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
LOPOVI NA DELU

Val vlomov na območju Ljubljane, kaj se dogaja? Kradli vse od denarja do pnevmatik

Policija ob takšnih primerih znova opozarja, da največ štejejo osnovni varnostni ukrepi.
12. 1. 2026 | 09:17

Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
