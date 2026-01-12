Evropa pripravlja udarec proti ZDA? Na mizi paket sankcij, prepovedi za tehnološke velikane in celo izgon vojske

Kot poroča londonski The Sunday Telegraph, Evropska unija pripravlja paket sankcij proti Združenim državam, če bi te vendarle pristopile k aneksiji Grenlandije. Tehnološkim velikanom, kot so Meta, Google, Microsoft in X, bi lahko omejili delovanje na evropski celini, prav tako ameriškim bankam ter finančnim podjetjem. Skrajnejša možnost bi bila umik ameriške vojske iz njenih baz v Evropi, s čimer bi ji odvzeli ključno izhodišče za operacije na Bližnjem vzhodu in drugod.

Londonski časnik precej več pozornosti namenja razmišljanju o razmestitvi britanskih vojaških sil na Grenlandiji, kar bi očitno močno zapletlo morebiten prihod ameriških enot na otok. Downing Street se po navedbah časnika z evropskimi zavezniki pogaja o razporeditvi sil na Grenlandiji, ki bi varovale Arktiko pred Donaldom Trumpom.

Vojaški poveljniki pripravljajo načrte za morebitno NATO-misijo na otoku, ki ga je ameriški predsednik grozil zaseči iz varnostnih razlogov. Britanski uradniki so se v zadnjih dneh sestali s kolegi iz več držav, med drugim iz Nemčije in Francije, da bi začeli priprave. Načrti, ki so še v zgodnji fazi, bi lahko vključevali napotitev britanskih vojakov, vojnih ladij in letal za zaščito Grenlandije pred Rusijo in Kitajsko. Evropske države upajo, da bo občutno povečanje njihove prisotnosti na Arktiki prepričalo gospoda Trumpa, da opusti ambicijo aneksije strateškega otoka. To bi mu omogočilo, da razglasi zmago za ameriške davkoplačevalce z utemeljitvijo, da Evropa prevzema večji del stroškov »policijskega nadzora« Atlantika. Evropski načrt je torej z enim udarcem zadeti dve ali celo tri muhe: Američane odvrniti od vstopa na Grenlandijo, hkrati pa poslati sporočilo še dvema silama, ki se zanimata za otok – Rusiji in Kitajski.

Vladni viri so za časnik povedali, da je Sir Keir Starmer grožnjo Rusije in Kitajske na tem območju vzel »izjemno resno« in se strinjal, da je treba ukrepati. »Razprave v Natu o krepitvi varnosti v regiji se nadaljujejo in jih nikoli ne bomo prehitevali, vendar Velika Britanija sodeluje z zavezniki v Natu, da bi spodbudila prizadevanja za krepitev obrambe,« je vir povedal za The Telegraph. Evropske države upajo, da bodo Trumpa odvrnile od roba ponuja­joč mu možnost stacioniranja sil na otoku. O tej zamisli so razpravljali na srečanju zaveznikov Nata v Bruslju v četrtek. Člani so vrhovnemu poveljstvu zavezniških sil za Evropo, vojaškemu sedežu zavezništva v Belgiji, naložili, naj ugotovi, kaj je še mogoče storiti za zavarovanje Arktike.

Viri so za The Telegraph prav tako dejali, da je potencialna operacija še v zgodnji fazi načrtovanja. Lahko bi šlo za popolno razmestitev enot ali kombinacijo časovno omejenih vaj, izmenjave obveščevalnih podatkov, razvoja zmogljivosti in preusmeritve obrambnih izdatkov. Vsaka operacija bi se najverjetneje izvajala pod zastavo Nata in bi bila ločena od obstoječih misij na Baltiku ter na Poljskem. Britanski uradniki so povedali, da se oborožene sile že pripravljajo na večjo vlogo pri varnosti Arktike. Priprave vključujejo sodelovanje komandosov in ladij Kraljeve mornarice v lanski vaji Joint Viking, skupni Natovi vaji pri temperaturah pod ničlo na Norveškem. Letos bo na Norveško, Finsko in Švedsko na vajo Cold Response, misijo za urjenje obrambe zamrznjenega terena, napotenih 1500 kraljevih marincev.