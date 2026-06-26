Evropa se cvre! Tukaj za pripravo jajc ne potrebujejo štedilnika, dovolj je okenska polica (VIDEO)

Na zahodu Evrope so se temperature povzpele v višave. Še posebej hudo je v Franciji, kjer so v mnogih krajih danes namerili 40 in več stopinj Celzija, prebivalci pa na razgretih površinah cvrejo jajca in slanino, železniški promet je moten, šole so zaprte, nekatere jedrske elektrarne pa so začasno ugasnile. Poleg prebivalcev se z neznosno vročino spopadajo tudi številni turisti, ki si kaj dosti lokalnih znamenitosti Bordeauxa, Pariza in drugih priljubljenih francoskih destinacij sploh ne bodo ogledali. Priznavajo, da dneve preživljajo zaprti v apartmajih ali hotelskih sobah ali iščejo zatočišče v drugih klimatiziranih prostorih, kot so nakupovalna središča. Še posebej hudo je bilo v petek na zahodu države. V mestu Pissos so izmerili kar 44,3 stopinje Celzija, kar je nov temperaturni rekord v Franciji od začetka meritev. Nič bolj prijetno ni v Bordeauxu, kjer so ulice skoraj prazne, saj se ljudje skrivajo pred soncem ali se odpravljajo na obalo.

Britanka Tori Thomas, ki že en mesec dni živi v Bordeauxu, pravi, da takšne vročine ni pričakovala. »Čez vikend se je bolj segrelo in v nedeljo ljudje preprosto niso več hodili ven. Torek je bil nato prvi dan, ko je bilo zunaj neznosno. Stati na soncu je bilo praktično nemogoče. Na koncu sem se ohladila v muzeju,« je Tori povedala za Daily Mail. Dodala je, da ima vsakič, ko stopi na prosto, občutek, da bi lahko več kot deset minut na soncu povzročilo resne zdravstvene težave. Povedala je tudi, da sta se asfalt in tlakovci tako segrela, da so se ji japonke dobesedno začele topiti, terase restavracij, barov in kavarn, ki so običajno polne domačih in tujih gostov, pa so te dni skoraj prazne, še dodaja.

Drugi prebivalci in obiskovalci Francije se medtem kljub vročini zabavajo po svoje. Družabna omrežja so namreč preplavili posnetki tistih, ki v litoželeznih ponvah jajca in slanino cvrejo kaj na okenskih policah ali balkonskih tleh.