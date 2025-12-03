Evropa se duši v valu kokaina! Karteli, džihadisti in stanje v Afriki ustvarili popolno nevihto

Evropa se utaplja v poplavi kokaina, tokovi pa prihajajo iz nepričakovane smeri. V ospredje je stopila Venezuela, ki je – kot opozarjajo varnostni strokovnjaki – postala ogromno izhodiščno vozlišče za to drogo, ki prek zahodne Afrike v rekordnih količinah konča prav na našem kontinentu. Slika, ki jo razkriva ameriški Wall Street Journal, je srhljiva: južnoameriški kokain danes potuje po poti, na kateri se križajo interesi kartelov, džihadistov in kriminalnih mrež, Evropska unija pa je vse bolj izpostavljena drogi, kakršne v 80. letih še ni bilo.

Kokain iz sodobnih kartelov ni več tisti nekdanji prašek. Kot opozarja upokojeni ameriški obveščevalec Jesus Romero, je današnja droga neposredno povezana s terorističnimi skupinami. Ta zastrašujoča povezava ni naključje. Kolumbija je v zadnjih letih pridelala največ kokaina v svoji zgodovini, tradicionalne poti prek Karibov pa so se zasičile. Karteli so zato preusmerili tokove – in izkoristili venezuelsko obalo ter varnostne razmere v Afriki. A ko enkrat kokain zapusti Venezuelo, se zgodba šele začne. Po poročanju WSJ droga pristane v zahodni Afriki, kjer se znajde v rokah povsem nove mreže: skrajneži, povezani z Al-Kaido, spremljajo konvoje, pobirajo »davke« in v zameno za mastno plačilo varujejo tovor, ki potuje čez nevarni Sahel. Mreža je razvejana, odporna in kruto učinkovita. Količine, ki prihajajo v Evropo, pa so tako velike, da se, kot pravijo analitiki, trgovci že borijo z logistiko.

Vojaki protiteroristične enote v Čadu. FOTO: Joris Bolomey Afp

Zasežene na tone droge

Evropa medtem ruši rekorde zaplemb. Španci so v bližini Kanarskih otokov prestregli 3,3 tone kokaina na venezuelskem ribiškem plovilu. Portugalska policija je zasegla podmornico z venezuelsko posadko in 1,7 tone droge. V Gvineji Bissau so lani zasegli 2,6 tone kokaina, prepeljanega z venezuelskega letala – največ v zgodovini države. Irski zgodovinski rekord iz leta 2023, ko so zasegli 2,2 tone kokaina, naj bi bil prav tako povezan s tihotapljenjem v bližini Venezuele. Španci so celo prvič aretirali člane zloglasne družbe Tren de Aragua – jasen znak, da južnoameriške kriminalne mreže vse bolj posegajo na evropska tla.

Agenti Dominikanske republike, Nacionalne direkcije za nadzor nad drogami (DNCD), varujejo pakete kokaina, zasežene ob dominikanski obali. FOTO: Erika Santelices Reuters

A pot kokaina nikakor ni kratka. Iz Malija potuje naprej skozi Saharo proti Alžiriji, Maroku in Libiji. Združeni narodi poročajo, da skupine v Libiji – celo tiste, ki jih podpira Rusija – zaračunavajo takse za tovor, ki potuje iz Nigra proti Egiptu. Od tam kokain prečka Sredozemlje in pristaja v evropskih pristaniščih, večinoma v Španiji, Italiji in na Portugalskem. Varnostni vakuum v Afriki, skupaj z vse večjo evropsko potrošnjo, je ustvaril popolno nevihto.

Strokovnjaki opozarjajo: sistem je danes tako razvejan in odporen, da ga je težje razbiti kot kadarkoli. »Državni udari in nestabilnost samo poglabljajo težave,« pravi raziskovalec Aurelien Lorca, ki spremlja dogajanje v Sahelu. Razpad mednarodnega sodelovanja po vojaških udarih je odprl pot kartelom in skrajnežem, ki brez ovir obvladujejo trgovske koridorje.

Evropa je tako pred neprijetno resnico: nikoli v svoji zgodovini ni bila bolj preplavljena s kokainom. Pošiljke prihajajo hitreje, v večjih količinah in po bolj razvejanih poteh kot kadarkoli prej. Vprašanje, ki se poraja, pa je naravnost srhljivo – kako dolgo bo celina še zdržala pritisk te prodorne, razvejane tihotapske mreže?