Evropa udarila po omrežju X: 120-milijonska kazen za zavajajoče modre kljukice, Lahovnik omenja kar Severno Korejo

Evropska komisija je upravljavcu družbenega omrežja X naložila 120 milijonov evrov kazni zaradi kršitev obveznosti glede transparentnosti v okviru akta o digitalnih storitvah. Kršitve zajemajo zavajajočo zasnovo t. i. modrih kljukic, pomanjkanje preglednosti oglaševalskega arhiva in nezagotavljanje dostopa do javnih podatkov za raziskovalce.

Modre kljukice, ki se pojavljajo poleg imen uporabnikov, so plačljiva storitev na omrežju X, katere namen naj bi bilo izkazovanje pristnosti tovrstnih uporabnikov.

Modre kljukice zavajajo uporabnike

Kot je presodila Evropska komisija, uporaba teh modrih kljukic omrežja X zavaja uporabnike. To predstavlja kršitev obveznosti, ki jih spletnim platformam nalaga evropski akt o digitalnih storitvah, in sicer, da morajo prepovedati zavajajoče prakse na svojih storitvah. V Bruslju opozarjajo, da lahko kdorkoli na omrežju X pridobi status preverjenega računa, X pa pri tem ne izvede bistvene preveritve, kdo dejansko stoji za računom. To uporabnikom po oceni komisije otežuje oceno pristnosti računov in vsebin, s katerimi se srečujejo.

»Ta prevara izpostavlja uporabnike goljufijam, vključno z goljufijami z izdajanjem za drugo osebo, ter drugim oblikam manipulacije zlonamernih akterjev,« so v sporočilu za javnost zapisali na komisiji.

Evropska komisija je pravni postopek proti družbenemu omrežju X, ki je v lasti milijarderja Elona Muska, odprla 18. decembra 2023. FOTO: Alain Jocard Afp

Komisija obenem omrežju X očita, da njegov oglaševalski arhiv ne izpolnjuje zahtev glede preglednosti in dostopnosti, ki jih določa akt o digitalnih storitvah. V Bruslju so med drugim kritični do pretiranih zamud pri obdelavi podatkov in pomanjkanju ključnih informacij, kot so vsebina in tema oglasa ter pravna oseba, ki ga plačuje. X prav tako raziskovalcem ne zagotavlja dostop do javnih podatkov platforme. Med drugim so izpostavili, da pogoji storitve X prepovedujejo upravičenim raziskovalcem samostojen dostop do javnih podatkov.

60 delovnih dni za odpravo spornih praks, kritičen Trumpov podpredsednik

X ima zdaj 60 delovnih dni, da obvesti komisijo o ukrepih za odpravo spornih praks glede uporabe modrih kljukic. Prav tako ima 90 delovnih dni, da komisiji predloži akcijski načrt za naslovitev preostalih kršitev.

Še pred objavo novice o kazni za X, se je prav na tem družbenem omrežju oglasil podpredsednik ZDA JD Vance. »Krožijo govorice, da bo Evropska komisija omrežju X naložila kazen v višini več sto milijonov dolarjev, ker se ne ukvarja s cenzuro. EU bi morala podpirati svobodo govora, ne pa napadati ameriška podjetja zaradi nesmiselnih stvari,« je bil kritičen.

Lahovnik omenja kar Severno Korejo

Kritično se je odzval tudi bivši minister Matej Lahovnik: »Upam, da Musk oz. X toži Evropsko komisijo na Evropskem sodišču, ker je zahteva po cenzuri poseg v svobodo izražanja. Če želijo Orwellovi "prašiči" v Bruslju živeti na Orwellovi prašičji farmi naj se preselijo v Severno Korejo.«