Evropa uvaja gorivo E20: bo res cenejše ali nas čaka draga šola?

Evropska komisija pripravlja revolucijo na bencinskih črpalkah po Evropski uniji. Pod vodstvom Ursule von der Leyen razmišljajo o uvedbi cenejšega goriva E20, ki vsebuje 20 odstotkov bioetanola. Za to bi morali spremeniti direktivo EU o kakovosti goriv. Trenutno je največji dovoljeni delež etanola v bencinu 10 odstotkov, poroča hrvaški Večernji list.

Cilj je jasen: zmanjšati izpuste in pospešiti razogljičenje prometa. Toda strokovnjaki opozarjajo, da zgodba ni tako enostavna. Proizvodnja biogoriv ni nujno cenejša, zato tudi gorivo na črpalkah ne bi samodejno postalo ugodnejše. Še bolj občutljivo pa je vprašanje motorjev. Sodobni so natančno prilagojeni določeni sestavi goriva, zato lahko večji delež etanola povzroči težave. Pri dizelskih motorjih so meje še strožje, saj prenesejo le majhen delež biogoriv. Posledice se ne bi pokazale čez noč, temveč šele po daljšem obdobju uporabe, ko bi se obraba že poznala.

Etanol ima tudi svoje posebnosti. Veže vlago, kar lahko vodi do rje v rezervoarjih in gorivnih sistemih. Občutljivi so predvsem starejši avtomobili, kjer tesnila in gumijasti deli niso prilagojeni takšni mešanici. Pojavijo se lahko težave pri zagonu, motor lahko začne »cukati«, v mrazu pa še težje steče. Poleg tega ima etanol nižjo energijsko vrednost, kar pomeni nekoliko višjo porabo goriva. Pri novejših vozilih razlika ni velika, pri starejših pa je lahko precej opazna. Po drugi strani E20 prinaša tudi kaj pozitivnega. Zaradi večje vsebnosti kisika izgoreva čisteje, zato nastane manj škodljivih plinov. Prav to je ključni argument zagovornikov, ki v njem vidijo korak bližje bolj zeleni prihodnosti.

Kaj to pomeni za voznike? Najprej previdnost. Smiselno je preveriti, ali vozilo sploh podpira takšno gorivo, zlasti če je starejšega letnika. Pri starejših avtomobilih strokovnjaki priporočajo posvet s serviserjem, saj so lahko potrebne prilagoditve. Občasna uporaba naj ne bi povzročila takojšnjih težav, dolgotrajna pa lahko prinese neprijetne posledice.

Evropa tako stoji pred odločitvijo, ki ni le okoljska, temveč tudi tehnična in finančna. Bo E20 res prinesel obljubljene koristi ali pa bodo vozniki tisti, ki bodo na koncu plačali račun?