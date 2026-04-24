KRIZA Z GORIVI

Evropa uvaja gorivo E20: bo res cenejše ali nas čaka draga šola?

Evropska komisija napoveduje spremembe, ki bi lahko močno posegle v vsakdan voznikov. V igri je novo gorivo E20, z več bioetanola in obljubo o čistejšem okolju. A za to na videz preprosto rešitvijo se skrivajo vprašanja, ki zadevajo skoraj vsak avtomobil na cesti.
Simbolična fotografija. FOTO: Justin Tallis Afp
N. P.
 24. 4. 2026 | 12:23
Evropska komisija pripravlja revolucijo na bencinskih črpalkah po Evropski uniji. Pod vodstvom Ursule von der Leyen razmišljajo o uvedbi cenejšega goriva E20, ki vsebuje 20 odstotkov bioetanola. Za to bi morali spremeniti direktivo EU o kakovosti goriv. Trenutno je največji dovoljeni delež etanola v bencinu 10 odstotkov, poroča hrvaški Večernji list.

Cilj je jasen: zmanjšati izpuste in pospešiti razogljičenje prometa. Toda strokovnjaki opozarjajo, da zgodba ni tako enostavna. Proizvodnja biogoriv ni nujno cenejša, zato tudi gorivo na črpalkah ne bi samodejno postalo ugodnejše. Še bolj občutljivo pa je vprašanje motorjev. Sodobni so natančno prilagojeni določeni sestavi goriva, zato lahko večji delež etanola povzroči težave. Pri dizelskih motorjih so meje še strožje, saj prenesejo le majhen delež biogoriv. Posledice se ne bi pokazale čez noč, temveč šele po daljšem obdobju uporabe, ko bi se obraba že poznala.

Simbolična fotografija. FOTO: Benoit Tessier Reuters
Simbolična fotografija. FOTO: Benoit Tessier Reuters

Etanol ima tudi svoje posebnosti. Veže vlago, kar lahko vodi do rje v rezervoarjih in gorivnih sistemih. Občutljivi so predvsem starejši avtomobili, kjer tesnila in gumijasti deli niso prilagojeni takšni mešanici. Pojavijo se lahko težave pri zagonu, motor lahko začne »cukati«, v mrazu pa še težje steče. Poleg tega ima etanol nižjo energijsko vrednost, kar pomeni nekoliko višjo porabo goriva. Pri novejših vozilih razlika ni velika, pri starejših pa je lahko precej opazna. Po drugi strani E20 prinaša tudi kaj pozitivnega. Zaradi večje vsebnosti kisika izgoreva čisteje, zato nastane manj škodljivih plinov. Prav to je ključni argument zagovornikov, ki v njem vidijo korak bližje bolj zeleni prihodnosti.

Kaj to pomeni za voznike? Najprej previdnost. Smiselno je preveriti, ali vozilo sploh podpira takšno gorivo, zlasti če je starejšega letnika. Pri starejših avtomobilih strokovnjaki priporočajo posvet s serviserjem, saj so lahko potrebne prilagoditve. Občasna uporaba naj ne bi povzročila takojšnjih težav, dolgotrajna pa lahko prinese neprijetne posledice.

Evropa tako stoji pred odločitvijo, ki ni le okoljska, temveč tudi tehnična in finančna. Bo E20 res prinesel obljubljene koristi ali pa bodo vozniki tisti, ki bodo na koncu plačali račun?

gorivonaftamobilnostEvropska unijaEvropska komisijabiogorivaokoljezeleni prehodAvtomobiliprometrazogljičenje
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Novice  |  Slovenija
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Novice  |  Slovenija
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Novice  |  Slovenija
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
