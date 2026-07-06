Evropa v plamenih, na tisoče evakuiranih: »Naše življenje je tu, četudi je vse pogorelo« (FOTO)

Na tisoče evakuiranih, več deset tisoč hektarov požgane zemlje. Južna Evropa je na udaru ognjene ujme. Delo gasilcev otežuje vročinski val v kombinaciji z vetrom. Gori v Franciji, na Portugalskem, v Španiji in Grčiji. Visoke temperature, veter in suša pospešujejo širjenje ognja.

FOTO: Bruna Casas Reuters

FOTO: Bruna Casas Reuters

Na jugozahodu Francije so evakuirali 10 tisoč ljudi. Ognjena stihija se širi po težko dostopnem terenu. Tretja etapa dirke Tour de France poteka brez gledalcev, da bi olajšali delo služb za izredne razmere.

»Najprej, tako kot lokalne oblasti, razmišljam o ljudeh, ki v teh trenutkih trpijo, saj je najpomembneje zaščititi prebivalstvo in krajino. Izredne razmere zahtevajo izreden odziv organizacije,« je dejal Christian Prudhomme, direktor dirke Tour de France.

Nov vročinski val s temperaturami do 40 °C se pričakuje v prihodnjem tednu, zaradi česar bi se razmere lahko še dodatno poslabšale. Evropska unija je razporedila dodatna letala in pomoč gasilcem, da bi pomagala pri gašenju največjih požarov.

S plameni, ki že dneve divjajo v bližini hiš, se borijo tudi na Portugalskem. Na severu države je stanje najslabše. Pogorelo je približno 13.000 hektarov gozda in rastlinja.

»Razmere, v katerih trenutno živimo, so posebej težke. Ogenj, plameni in dim delajo razmere nevzdržne,« je povedal Assuncao iz Portugalske.

Na terenu je več kot tisoč gasilcev, pomoč pa jim prihaja tudi iz drugih evropskih držav. Z zemlje in iz zraka gasijo tudi v sosednji Španiji. Kritično je v Kataloniji, na območju Costa Brave. Požar je zajel tudi del zavarovanega naravnega območja.

FOTO: Bruna Casas Reuters

FOTO: Bruna Casas Reuters

»Naše življenje je tukaj. In četudi je vse pogorelo ... Gasilci so dobro opravili svoje delo in uspelo jim je rešiti hišo,« je dejal Daneil.

Evakuirali so več sto ljudi, policija pa je pridržala eno osebo. Sumijo, da je bil požar v Kataloniji povzročen med gradbenimi deli.

Veliki požari so izbruhnili tudi v okolici Soluna. Ogenj je zajel industrijsko cono, zgoreli sta dve tovarni. Prebivalcem so odredili, naj zaprejo okna zaradi strupenega dima. Evakuirali so okoliška naselja.