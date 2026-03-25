Evropi grozi naftni šok! Na Filipinih že razglasili izredne razmere

Če se konflikt na Bližnjem vzhodu, ki so ga z napadi na Iran zanetile Združene države Amerike in Izrael, čim prej ne razreši, se Evropi slabo piše. Wael Sawan, direktor angleško-nizozemske naftne in plinske multinacionalke Shell, je opozoril, da bi na stari celini lahko že aprila začelo zmanjkovati goriva. To bi vlade evropskih držav prisililo v omejevanje porabe. Morda je tudi zaradi tega Evropska komisija za nedoločen čas odložila predstavitev načrtov za popolno in trajno prepoved uvoza ruske nafte. V nekaterih azijskih državah pa že bijejo plat zvona. Na Filipinih so razglasili energetske izredne razmere. Larry Fink, prvi mož podjetja BlackRock, ki se ukvarja s svetovanjem na področja obvladovanja tveganj in upravljanjem premoženja, je v pogovoru za britanski BBC posvaril, da če bodo cene nafte dosegle 150 dolarjev (130 evrov) za sod, svetu grozi recesija. Državam zato svetuje, naj bodo pragmatične pri svoji energetski politiki in se trudijo zagotavljati poceni energijo: »Naraščajoče cene energije delujejo kot zelo regresiven davek – najbolj prizadenejo revne.«

Zato v ozadju po poročanju več tujih medijev potekajo obsežne diplomatske aktivnosti, da bi Iran za ladje, ki iz zalivskih držav izvažajo nafto in plin, čim prej odprl Hormuško ožino. ZDA naj bi tako Iranu že predložile načrt za končanje vojne v 15 točkah, ki med drugim predvideva odprtje ožine in predajo obogatenega urana v zameno za odpravo sankcij proti Islamski republiki. Ameriški predsednik Donald Trump je ob tem potrdil, da so pogajanja z Iranom v teku. In da je od Irana prejel darilo, vredno veliko denarja, vendar podrobnosti ni razkril. Na vztrajanje novinarjev je odvrnil le, da je povezano z nafto in plinom oziroma Hormuško ožino. »Ne bom vam povedal, kaj je darilo, ampak je zelo velika nagrada,« je le dejal.

Misija Irana pri Združenih narodih pa je v torek zvečer sporočila, da skozi Hormuško ožino lahko plujejo ladje, ki niso sovražne in ne podpirajo vojaških akcij proti Teheranu. Iranska vojska je ob tem zavrnila komentarje Trumpa glede pogajanj o morebitnem sporazumu za konec vojne na Bližnjem vzhodu. Po poročanju državnih medijev je vojaški tiskovni predstavnik Ebrahim Solfaghari dejal, da se ZDA pogajajo same s seboj. »Je vaš notranji nemir dosegel točko, ko se pogajate sami s seboj?« je posmehljivo vprašal ameriško vodstvo. Dodal je, da se predvojne ameriške naložbe in cene energije ne bodo vrnile, dokler vlada v Washingtonu ne bo sprejela, da regionalno stabilnost zagotavljajo iranske oborožene sile.