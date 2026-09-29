Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije: Upajmo, da ne bo huda zima, vendar pa ...

Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije, sta danes v Dublinu ob robu srečanja ministrov EU za energetiko poudarila pristojni evropski komisar Dan Jorgensen in vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol. Jorgensen je izrazil razumevanje za podporne ukrepe članic na področju fosilnih goriv, ki pa morajo biti omejeni.

»Približujemo se zimi, ki bo zahtevna. Ne pričakujemo težav pri varnosti oskrbe z energijo, vendar pa pričakujemo zelo visoke cene,« je ob robu neformalnega ministrskega zasedanja povedal evropski komisar za energetiko. Opozoril je, da četudi ne bo težav z oskrbo z energijo, imajo lahko ljudje, ki si ne morejo privoščiti goriva, občutek, kot da bi jih imeli. »Že v običajni zimi si 50 milijonov ljudi v Evropi ne more ustrezno ogrevati svojih domov, tako da bi lahko bilo to zimo še huje,« je poudaril.

Da Evropo čaka zelo težka zima, je ob udeležbi na neformalnem zasedanju ministrov za energetiko članic unije opozoril tudi izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo (IEA) Birol. »Upajmo, da ne bo huda zima, vendar pa upanje ni energetska strategija,« je povedal in dodal, da ga veseli, da se Evropska komisija zaveda vseh izzivov in da sprejema ustrezne ukrepe. Izrazil je upanje, da bodo evropske in partnerske države sodelovale ter zmanjšale tveganje za evropski energetski sistem. Evropski komisar je na novinarski konferenci po koncu zasedanja poudaril, da visoke cene goriv na bencinskih servisih ne smejo postati nova normalnost, in zagotovil, da bodo razmere na energetskih trgih naslovili pragmatično in fleksibilno.

Ob tem je poudaril, da so subvencije za fosilna goriva v nekaterih državah razumljive zaradi pritiska na podjetja in gospodinjstva, vendar bi morale biti časovno omejene in usmerjene le v najbolj prizadete. Opozoril je, da je javni denar omejen in ga ne bi smeli namenjati ukrepom, ki so v času energetske krize kontraproduktivni.

Evropska komisija preučuje tudi dodatno prožnost pri podpori podjetjem in prebivalcem ter možnosti za izboljšanje dostopnosti pogonskih goriv. Jorgensen je podprl tudi predlog, da bi se del obveznosti glede poročanja o izpustih metana za uvoznike fosilnih goriv zamaknil na leto 2028.

Po njegovih besedah mora EU ob trenutni energetski krizi hkrati pospešiti prehod na čiste vire energije, nadgradnjo omrežij, hranilnikov in elektrifikacijo. Več doma proizvedene čiste energije vidi kot ključno pot do večje energetske neodvisnosti in nižjih cen.