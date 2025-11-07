Evropska država se pripravlja na silovit val okužb, število smrtnih žrtev se več kot podvojilo

Britanska zdravstvena služba (NHS) se ob vstopu v posebej zahtevno zimsko sezono sooča z udarom gripe in zdravniških stavk, je izjavil vodja službe Jim Mackey.

Smrtni primeri med otroki so se povečali s 34 na 53

Podatki so pokazali, da se je število smrtnih primerov zaradi gripe lani več kot podvojilo. Podatki britanske Agencije za zdravstveno varnost (UKHSA) kažejo, da je prejšnjo zimo v Angliji zaradi gripe umrlo 7757 ljudi, v primerjavi s 3.555 leto prej.

Velika Britanija se zdaj pripravlja na hud val gripe, vodstvo NHS pa je državljane nujno pozvalo k cepljenju. Mackey je dejal, da ni dvoma, da bo letošnja zima ena najtežjih, kar jih je osebje NHS doslej doživelo.

»Odkar sem prevzel to funkcijo, me misel na dolgo in izčrpavajočo sezono gripe drži pokonci ponoči. Žal se zdi, da se ta strah uresničuje. Avstralija je pravkar doživela najhujšo sezono gripe doslej – več kot 410.000 primerov, in vsi znaki kažejo, da bo NHS v prihodnjih mesecih doživel podobne izzive. Od decembra do marca bodo naše bolnišnične zmogljivosti zapolnjene do konca,« je sporočil.

Na hudo sezono je opozorila tudi Suzanna McDonald, nacionalna vodja programa gripe pri UKHSA, navaja Express.

UKC Ljubljana poziva k cepljenju proti gripi in RSV V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana pozivajo k cepljenju proti gripi in respiratornemu sincicijskemu virusu (RSV). Proti gripi se lahko cepijo otroci od šestega meseca in odrasli, proti RSV pa nosečnice in starejši od 60 let. S cepljenjem ščitimo sebe in druge, je dejala vodja cepilnega centra UKC Ljubljana Nina Grasselli Kmet. Cepljenje proti gripi sicer priporočajo vsem, saj tako pred boleznijo in možnimi zapleti zaščitimo sebe in druge. Pomembno je, da se cepijo tudi zdravstveni delavci, ki skrbijo za bolnike, in ostali pripadniki kritične infrastrukture, kot so policisti in gasilci. »Da lahko tudi v času epidemije gripe, ko lahko zboli tudi do 20 odstotkov populacije, država normalno funkcionira,« je dejala.

»Gripa je letos prišla prej in se bo le še širila. Mnogi menijo, da imajo gripo, ko imajo v resnici navaden prehlad. Prava gripa je resna bolezen in je lahko za nekatere ranljive tudi smrtonosna. Če ste v rizični skupini, je to zato, ker ste bolj občutljivi. Če se še niste cepili, pozneje ne obžalujte – cepite se čim prej,« je sporočila.