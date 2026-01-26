  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GLOBOKI PONAREDKI

Evropska komisija sprožila preiskavo proti X zaradi pornografskih vsebin Groka: To je »nasilna in nesprejemljiva oblika poniževanja«

»Spolni globoki ponaredki žensk in otrok brez privolitve so nasilna in nesprejemljiva oblika poniževanja ...«
FOTO: Lionel Bonaventure Afp
FOTO: Lionel Bonaventure Afp
STA, N. P.
 26. 1. 2026 | 15:31
 26. 1. 2026 | 15:31
2:29
A+A-

Evropska komisija je danes zaradi spolno eksplicitnih vsebin, ustvarjenih z asistentom umetne inteligence Grok, sprožila preiskavo proti družbenemu omrežju X. Ugotavljali bodo, ali to upošteva obveznosti iz evropskega akta o digitalnih storitvah (DSA), so navedli v Bruslju. »Spolni globoki ponaredki žensk in otrok brez privolitve so nasilna in nesprejemljiva oblika poniževanja. S to preiskavo bomo določili, ali je X upošteval svoje zakonske obveznosti v okviru DSA ali je pravice evropskih državljanov, med drugim žensk in otrok, obravnaval kot kolateralno škodo,« je ob sprožitvi preiskave povedala podpredsednica Evropske komisije, pristojna za tehnološko suverenost, Henna Virkkunen.

Kot so pojasnili na komisiji, bodo v novi preiskavi proti družbi v lasti ameriškega milijarderja Elona Muska ugotavljali, ali je ustrezno naslovila tveganja, povezana z vključitvijo funkcionalnosti asistenta Grok v platformo X v uniji. To vključuje tveganja, povezana s širjenjem nezakonitih vsebin, kot so prirejene spolno eksplicitne podobe, pri katerih bi lahko šlo za prikazovanje spolnih zlorab otrok.

Ustvarjali pornografske vsebine otrok

V zadnjih tednih se je na družbeno omrežje X vsul val kritik in pritiskov, potem ko je Grokova funkcija Spicy Mode (pikantni način) uporabnikom omogočila ustvarjanje pornografskih in nasilnih globokih ponaredkov podob žensk in otrok. Sprva so pri X v odzivu na kritike sporočili, da bo funkcija na voljo le uporabnikom, ki plačujejo naročnino. Kasneje pa so uvedli tehnološke ukrepe, da bi preprečili urejanje slik resničnih ljudi v razkrivajočih oblačilih na profilu Grok. Omejitev naj bi veljala za vse uporabnike, vključno s plačljivimi naročniki. Bruselj je danes obenem razširil preiskavo proti X, uvedeno decembra 2023.

Zaradi kršitev obveznosti glede transparentnosti v okviru DSA je decembra lani upravljavcu družbenega omrežja X komisija že naložila denarno kazen v višini 120 milijonov evrov. Kršitve zajemajo zavajajočo zasnovo t. i. modrih kljukic, pomanjkanje preglednosti oglaševalskega arhiva in nezagotavljanje dostopa do javnih podatkov za raziskovalce.

Več iz teme

preiskavadružbena omrežjaEUzlorabaspolne zlorabeEvropska komisijapornografijatwitterotrokotrociElon Muskumetna inteligenca
ZADNJE NOVICE
17:02
Razno
SLOVO

Umrl je nekdanji ustavni sodnik Mitja Deisinger

Poslovil se je v 84. letu starosti.
26. 1. 2026 | 17:02
17:00
Bulvar  |  Suzy
NAPOZABNA ZIMA

Katarina Venturini: z avtodomom je čudovito tudi na snegu (Suzy)

Katarina je že več kot desetletje in pol navdušena avtodomarka.
26. 1. 2026 | 17:00
16:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ ZNANO V TOREK

Domnevna skrunilca grobov, ki sta jih na območju Kopra razdejala kar 110, v rokah policije

Storilca naj bi bila tuja državljana in sta v pridržanju.
26. 1. 2026 | 16:55
16:49
Video
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Psiholog iz Poroke na prvi pogled: »Naučite se tega pristopa, s katerim je Kirill zagrel Suzano, in boste v osvajanju skoraj vedno uspešni« (VIDEO)

V prvem delu druge epizode podkasta Reality Checka sta se Anja in mag. psihologije Timotej Strnad, psihodiagnostik in strokovnjak v preteklih sezonah šova Poroka na prvi pogled, posvetila edinemu paru, ki ju je v 4. sezoni našel ljubezen, torej Kirillu in Suzani. Par, ki bi jima uspelo tudi brez strokovnjakov, saj je bil pravi izvedenec za rast njune ljubezni kar Kirill sam.
26. 1. 2026 | 16:49
16:45
Novice  |  Slovenija
VINCEKOVA REZ

Na trse so obesili klobase (FOTO)

Tudi tako se ohranja simbol bogate vinogradniške tradicije.
Oste Bakal26. 1. 2026 | 16:45
16:36
Novice  |  Slovenija
MALARIJA

NIJZ poroča o vse več primerih te nalezljive bolezni v Sloveniji

Letos so prejeli štiri prijave malarije, v celotnem letu 2025 pa devet.
26. 1. 2026 | 16:36

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki