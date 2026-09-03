Evropska vesoljska sonda JUICE, ki je bila izstreljena spomladi leta 2023, trenutno s hitrostjo skoraj 50.000 kilometrov na uro potuje proti Jupitru. Znanstveniki Evropske vesoljske agencije (Esa) pričakujejo, da bi v obsežnih podzemnih oceanih pod ledenim pokrovom Jupitrovih lun lahko odkrili zunajzemeljsko življenje.

Vodja operacij misije Angela Dietz pravi, da je vpliv sevanja in prisotnost vode na lunah Ganimed, Evropa in Kalisto odličen temelj za razvoj življenja. Na Ganimedu je namreč kar šestkrat več vode kot na Zemlji, debela plast ledu pa morebitne organizme ščiti pred meteoriti. Sonda bo po zapleteni poti okoli Sonca, Zemlje in Venere do cilja prispela leta 2031, nato pa bo štiri leta podrobno raziskovala te odročne svetove in pošiljala podatke na Zemljo.

Čeprav človek, v kolikor bi kdaj v prihodnosti odpotoval tja, zaradi izjemno močnega sevanja na Jupitrovih lunah ne bi preživel več kot nekaj minut, oprema na sondi omogoča podrobne meritve. Misija je delovanje svojih instrumentov že uspešno preizkusila ob preletu medzvezdnega kometa, znanstveniki pa so prepričani, da bi lahko ob potrditvi preprostih oblik življenja, kot so bakterije, v prihodnosti proti Jupitru poslali novo plovilo s pristajalnim modulom.