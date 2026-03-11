Evropa po napadu z iranskimi droni: fregate in letalonosilka ščitijo Ciper

Na Ciper je danes prispela italijanska fregata Federico Martinengo, ki bo sodelovala pri zaščiti te članice Evropske unije, potem ko je bilo tam 1. marca britansko oporišče Akrotiri tarča napada z droni iranske izdelave. Ladja z okoli 160 pripadniki mornarice bo sodelovala v operaciji, ki poteka v sodelovanju s Španijo, Francijo in Nizozemsko.

V okviru te obrambne operacije je na območju že francoska letalonosilka Charles de Gaulle. Nizozemska pa je v ponedeljek sporočila, da bo za zaščito Cipra, pa tudi svoje zaveznice v Natu Turčije, na območje napotila fregato Evertsen s 170 člani posadke. Ladja je trenutno nameščena ob Malti, opremljena pa je z radarskimi sistemi za zaznavanje dronov, raket in letal, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kraljeva mornarica krepi zaščito pred zračnimi grožnjami

Proti Cipru je medtem v torek iz pomorskega oporišča na jugu Anglije izplula britanska vojaška ladja HMS Dragon. Z britanskega obrambnega ministrstva so ob tem sporočili, da gre za eno najbolj zmogljivih vojaških ladij za zračno obrambo na svetu, ki bo okrepila britanske obrambne zmogljivosti v regiji, saj bo izboljšala njihovo sposobnost odkrivanja, sledenja in uničevanja zračnih groženj, vključno z droni. Kraljeva mornarica je dodala, da je ladja sposobna sestreliti drone in balistične rakete, ki jih izstreljujejo Iran in njegovi podporniki, saj »iranski napadi še naprej ogrožajo britanske interese v regiji«.

Ladja je izplula potem, ko je bila vlada v Londonu tarča kritik britanske opozicije in ciprske vlade zaradi počasnega ukrepanja po napadu na britansko letalsko oporišče v Republiki Ciper. Britansko obrambno ministrstvo je v torek kritike zavrnilo z besedami, da je kraljeva mornarica v šestih dneh opravilo delo, ki bi sicer trajalo šest tednov, da je ladjo pripravila za odhod na novo misijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred tem so iz Londona sporočili, da pripravljajo še eno ladjo za morebitno razporeditev v regiji, in sicer ladjo RFA Lyme Bay za izkrcavanje s humanitarnimi in medicinskimi zmogljivostmi. Minuli teden je Združeno kraljestvo na Ciper napotilo dodatne strokovnjake za boj proti dronom in helikopterje, vojaška letala Typhoon pa v Katar ter začelo izvajati obrambne polete v podporo Združenim arabskim emiratom.