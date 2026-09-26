Evropski komisar z resnim svarilom: Milijoni Evropejcev bodo to zimo prisiljeni izbirati - hrana ali ogrevanje

Evropska unija se sooča s cenovno krizo energentov, ki je posledica vojne z Iranom, ta pa vpliva na trge nafte in plina, je v petek v pismu, ki so ga v roke dobili tudi novinarji tiskovne agencije Reuters, opozoril evropski komisar za energijo Dan Jorgensen in pozval države, naj razmislijo o ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po energiji. »Soočamo se s cenovno krizo, tudi krizo glede oskrbe z energenti,« je v pismu, naslovljenem na ministre za energijo držav članic EU, zapisal komisar za energijo.

Čeprav je EU zdaj bolj pripravljena na morebitne težave glede oskrbe z energenti, kot je bila pozimi 2021, ko je Rusija omejila oskrbo Evrope s plinom, morajo vlade okrepiti priprave na prihajajočo zimo, je poudaril. »Pozivam vas, da razmislite o uvedbi ali nadaljnjem izvajanju ukrepov, ki bodo lahko ohranili polna skladišča plina, ali zmanjšali povpraševanje po plinu in električni energiji tako dolgo, kot je potrebno,« je po navedbah Reutersa dejal Jorgensen.

Skrbijo ga cene

Komisarja poleg tega skrbijo tudi cene energentov. Kot je dejal v pogovoru za Financial Times, »populisti in skrajno desne stranke pridobivajo podporo, ker se Evropa ni uspešno spopadla s krizo naraščajočih cen življenjskih stroškov«, države članice pa pozval, naj pomagajo približno 50 milijonom ljudi, ki bodo to zimo prisiljeni izbirati med ogrevanjem in hrano. »V tej razpravi prepogosto pozabljamo na nezmožnost običajnih ljudi, da poravnajo položnice,« je dejal Jorgensen, ki se mu to zdi »povsem nesprejemljivo.«

»Imamo na milijone državljanov, ki bodo morali to zimo dejansko izbirati med tem, da ali zmrzujejo, ali so lačni, ker za oboje denarja preprosto ne bo. Tega ne smemo dopustiti,« je še dejal in napovedal, da bo ministrom EU za energijo na srečanju prihodnji teden zabičal, da je treba ukrepati. Čeprav je Evropska komisija pripravljena zagotoviti »prožnost« glede pravil in tako državam članicam omogočiti ublažitev cenovnih pritiskov na gospodinjstva in podjetja, pa je Jorgensen dodal, da morajo biti vsi ukrepi skladni z dolgoročnim načrtom, po katerem bi zmanjšali odvisnost celine od uvoženih fosilnih goriv.