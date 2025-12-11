Evropski parlament zajokal ob pričevanju komaj preživelega dečka Romana (VIDEO)

Na projekciji dokumentarnih filmov o ukrajinskih otrocih, ki je potekala v Evropskem parlamentu, je prišlo do čustvenega trenutka, ki je pretresel celotno dvorano. Prevajalka, ki je v živo prevajala pričevanja mladih žrtev vojne, je komaj zmogla prevesti zgodbo Romana iz Lviva, ki je preživel ruski raketni napad.

»To je bilo zadnjič, da sem videl mamo«

Roman je pričeval, kako sta bila z mamo 14. julija 2022 v centru mesta Vinnycija, ko je ruska vojska izvedla enega najbolj smrtonosnih napadov na ukrajinske civiliste. Njuno brezskrbno pot čez mesto je presekala raketa, ki mu je v trenutku uničila celo življenje. »To je bilo zadnjič, ko sem videl svojo mamo,« je povedal tiho in preprosto, a vsak njegov stavek je nosil neizmerno težo. Njegova mama je na kraju napada umrla, Roman pa je po čudežu preživel. A za ceno hudih opeklin po celotnem telesu, zaradi katerih je do sedaj prestal že 36 operacij.

Niti prevajalka ni zdržala

Evropska tolmačka se je zlomila že, ko je Roman opisal šele prve trenutke izgube. Glas se ji je zatresel, prevajanje je zastalo, stekle pa so tudi solze, medtem ko je dvorana utihnila. Roman pa je le eden izmed otrok, ki jih je doletela podobna usoda. Napad je zahteval 27 življenj, med njimi veliko mladoletnih, ranjenih pa je bilo več 200 ljudi. Rakete so zadele središče mesta, daleč stran od kakršnih koli vojaških ciljev, zaradi česar so ukrajinske in evropske oblasti dogodek označile kot vojni zločin proti navadnim ljudem.