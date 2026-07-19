Facebook ne deluje: na tisoče uporabnikov brez dostopa, če se vam prikaže to sporočilo, nikar ne storite teh dveh stvar

Na tisoče uporabnikov po vsem svetu je v nedeljo dopoldne poročalo o težavah pri dostopu do družbenega omrežja Facebook. Povečano število prijav so zaznale tudi spletne storitve, ki spremljajo delovanje družbenih omrežij in drugih priljubljenih platform.

Po podatkih, ki so jih uporabniki objavljali na teh straneh, so se težave s Facebookom začele okoli 9.37. Po prvih komentarjih uporabnikov so se sprva pojavljale predvsem pri namizni različici oziroma pri dostopu prek osebnih računalnikov, medtem ko je mobilna aplikacija delovala normalno. Poznejša poročila pa dopuščajo možnost, da so se težave razširile tudi na mobilne naprave. Za zdaj prav tako ni jasno, ali so prizadeti vsi uporabniki v regiji ali gre za širši globalni izpad.

Zanimivo je, da nekateri servisi za spremljanje delovanja spletnih platform trenutno ne beležijo večjega globalnega izpada, družba Meta pa na svoji uradni strani za poslovne storitve še ni prijavila aktivnih težav. To bi lahko pomenilo, da gre za lokalizirano ali kratkotrajno motnjo, uradna potrditev vzroka pa še ni znana. Facebook je uporabnikom, ki ne morejo dostopati do omrežja, prikazal samodejno sporočilo: »Uporabniški račun trenutno ni na voljo zaradi težav na strani. Pričakujemo, da bo težava kmalu odpravljena. Poskusite znova čez nekaj minut.«

Dokler ne bo znan natančen vzrok in potrjeno, da gre za tehnično težavo na strani platforme, strokovnjaki uporabnikom svetujejo, naj ne spreminjajo gesel in ne brišejo aplikacije z mobilnega telefona, temveč počakajo, da se sistem znova stabilizira.