Festival barv in veselja, ko pozabijo na družbene razlike (FOTO)

Indija od včeraj živi v ritmu enega najbolj srčnih in barvitih hinduističnih festivalov – holija, praznika barv, veselja in skupnosti, ki simbolizira zmago dobrega nad zlim ter prihod pomladi. Dogajanje se razteza po mestih in vaseh, po ulicah se prepletajo tradicionalni obredi, družinska druženja in glasba. Osrednji simbol festivala je barvni prah, s katerim se udeleženci obmetavajo in si tako zaželijo sreče. Holi poteka dva dni, začne se s praznikom holika dahan, ko se po hinduističnem koledarju prižgejo ritualni ognji, ki simbolizirajo zmago vere nad sovraštvom, dobrega nad zlim in svetlobe nad temo. Množice se zbirajo okoli plamenov, molijo, pojejo in spremljajo tradicionalne obrede. V številnih krajih družine na večer holika dahan večerjajo skupaj, si izmenjujejo tradicionalne sladice, kot sta gujiya in thandai, ter si zaželijo sreče in zdravja v prihajajočem letu.

Osrednji del praznovanja je posipanje barvnega prahu.

Danes, 4. marca, zaznamujejo rangwali holi, osrednji dan festivala. Ljudje se odpravijo na ulice in drug v drugega mečejo barvni prašek (gulal) ter barvne vodne balone. Barve simbolizirajo radost, enotnost in izenačevanje razlik med ljudmi. V Vrindavanu in Mathuri so praznovanja tradicionalno najbolj intenzivna zaradi povezave s Krišno in legendami o njem. Tam se množice zbirajo že zgodaj zjutraj in ob tradicionalni glasbi ter bollywoodskih ritmih praznujejo vse do večera. Zanimivost, ki vsako leto pritegne posebno pozornost, je tako imenovani Lathmar Holi v krajih Barsana in Nandgaon v zvezni državi Utar Pradeš. Tam ženske v simbolični igri z lesenimi palicami 'napadejo' moške, ti pa se branijo s ščiti. Običaj temelji na legendi o Krišni, ki naj bi rad nagajal dekletom v Barsani.