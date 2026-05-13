Filipinec, ki ga je v Zagrebu pretepla mlada Hrvatica: »Nisem je nadlegoval ali poskušal okrasti, v Dubaju vodim podjetje!« (VIDEO)

Precej nasilen spopad, ki se je pred dnevi zgodil v središču Zagreba, še vedno dobiva nove in nove razsežnosti. Na eni najbolj prometnih ulic v mestu, Ilici, je mlajša ženska sredi noči fizično obračunala s tujim državljanom, posnetek obračuna pa se je bliskovito razširil po družbenih omrežjih. Številne je šokirala predvsem agresivnost napadalke, pa tudi dejstvo, da mimoidoči ob dogajanju skoraj niso reagirali.

Incident se je zgodil 2. maja v zgodnjih jutranjih urah nedaleč od Trga bana Jelačića. Po navedbah napadenega moškega, filipinskega državljana, je ženska nenadoma pritekla proti njemu in ga brez razloga pričela udarjati najprej s torbico, nato pa še z rokami in brcami. Na posnetku je videti, kako moški skuša pobegniti in se zaščititi, ženska pa ga med kričanjem zasleduje po ulici.

Ga je res napadla brez razloga?

Po napadu so se na spletu pojavile govorice, da naj bi moški poskušal ukrasti njeno torbico oziroma že dlje časa nadlegoval dekleta, a v novih izjavah, ki jih je dal Filipinec sam, te obtožbe odločno zanika. Za hrvaške medije je povedal, da že več let živi in dela v Dubaju, kjer vodi lastno podjetje, v Zagreb pa je prišel turistično. Dodal je, da napadalke sploh ni poznal in da ni razumel, zakaj ga je napadla.

Zagrebška policija je potrdila, da so mladenko po incidentu aretirali in izvedli kriminalistično preiskavo. Po poročanju hrvaških medijev je moški v napadu utrpel poškodbe obraza, modrice, zaradi šoka pa je kraj dogodka zapustil še pred prihodom policije.

Mnogi s pretepenim moškim sočustvujejo, a v komentarjih je še vedno zaznati splošno mnenje, da dekle moškega verjetno ni napadlo popolnoma brez razloga.