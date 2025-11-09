Filipinom se približuje supertajfun, evakuirali skoraj milijon ljudi (FOTO)

Filipinom se približuje supertajfun Fung-Wong z močnim vetrom in nalivi, zaradi česar so v provincah na severu, vzhodu in v osrednjem delu države evakuirali več kot 900.000 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Supertajfun na otočju pričakujejo nekaj dni po tem, ko je tajfun Kalmaegi zahteval več kot 220 življenj.

Po podatkih filipinske vlade bi lahko Fung-Wong prizadel skupno 8,4 milijona ljudi, od tega 5,7 milijona na območjih ob obali. Vremenoslovci napovedujejo, da bo ponekod prinesel do 200 milimetrov padavin, kar bi povzročilo poplave.

Po navedbah filipinske meteorološke službe je Fung-Wong davi po krajevnem času prešel območje blizu province Catanduanes na vzhodu Filipinov z največjo hitrostjo vetra 185 kilometrov na uro in sunki do 230 kilometrov na uro. Drevi ali v ponedeljek zjutraj bo po napovedih dosegel provinco Aurora na severu države.

V delih provinc na vzhodu države so pred prihodom supertajfuna, ki ga pričakujejo drevi po krajevnem času, prekinili oskrbo z električno energijo.

»Ostanite mirni«

»Ponovno pozivamo javnost, naj se pripravi, upošteva opozorila in izvede preventivne ukrepe, saj se tajfun približuje,« je dejal namestnik direktorja nacionalnega urada za civilno zaščito Bernardo Rafaelito Alejandro. Ob tem je ljudi pozval, naj ostanejo mirni.

Zaradi tajfuna bodo v večjem delu Filipinov, tudi v prestolnici Manila, v ponedeljek zaprte šole in javne ustanove. Odpovedali so že skoraj 300 letov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Filipine po poročanju nemške tiskovne agencije dpa vsako leto prizadene povprečno okoli 20 tropskih ciklonov.

Pred nekaj dnevi je na Filipinih divjal tajfun Kalmaegi, ki je po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti zahteval 224 smrtnih žrtev.