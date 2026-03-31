Filmski rop pri naših sosedih: ukradli dela Renoira, Cézanna in Matissa

Če jih ne bi pregnal alarm, bi ukradli še več, tako pa je roparjem, ki so vdrli v muzejsko vilo v bližini Parme, uspelo odnesti »le« nekaj umetnin slovitih slikarjev Pierre-Augusta Renoirja, Paula Cézanna in Henrija Matissa. Filmski rop se je odvrtel v neverjetnem tempu. Štirje zamaskirani moški so vdrli v stavbo ter v samo treh minutah odnesli dela Ribe, Tihožitje s češnjami in Odaliska na terasi. Villa dei Capolavori stoji v mirnem podeželskem kraju, kjer take vrste kriminalni dogodki niso prav pogosti. Slike, ki so jih ukradli, so bile shranjene v prvem nadstropju, v sobi, imenovani Francija.

Po besedah pristojnih je šlo za dobro organizirano skupino, ki bi verjetno ukradla še več dragocenih kosov, če ne bi bilo alarma in hitre reakcije policistov. Kljub temu jim je s skokom čez ograjo uspelo pobegniti roki pravice. Skupna vrednost ukradenih del naj bi dosegala devet milijonov evrov, pri čemer je samo Renoirjeva slika Ribe vredna okoli šest milijonov evrov. Gre za eno največjih kraj v Italiji v zadnjih letih. Primer raziskujejo italijanski karabinjerji in specializirana enota za zaščito kulturne dediščine iz Bologne. Javnosti so novico o ropu sporočili šele v nedeljo.