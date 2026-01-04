Finci pokazali, kako so zasegli Putinovo ladjo: razkrili tudi, kaj je prevažala (VIDEO)

Finska mejna kontrola je objavila posnetek zasega tovorne ladje, za katero obstaja sum, da je poškodovala telekomunikacijski kabel, ki v Finskem zalivu povezuje finsko mesto Helsinki in estonsko prestolnico Talin.

Finska policija je pridržala tovorno ladjo Fitburg, dolgo 132 metrov, ki je plula iz Sankt Peterburga v Rusiji proti izraelskemu pristanišču Hajfa. Pridržali so tudi vseh 14 članov posadke, saj sumijo, da je sidro ladje poškodovalo telekomunikacijski kabel v Finskem zalivu.

»Preliminarne informacije kažejo, da se tovor sestoji iz jeklenih izdelkov ruskega izvora, ki so predmet obsežnih sankcij Evropske unije, uvedenih proti Rusiji,« je sporočila carina.

Inšpekcijski pregled tovora na ladji je bil izveden pozno v sredo, ob tem navaja Euronews.

»Po oceni strokovnjakov finske carine gre za konstrukcijsko jeklo, ki spada pod sektorske sankcije. Uvoz takšnega sankcioniranega blaga v EU je prepovedan v skladu s predpisi EU o sankcijah,« so navedli Finci.

Jeklo je bilo zadržano do razjasnitve okoliščin, policija pa je sporočila, da incident s poškodovanim kablom preiskuje kot »hudo kaznivo dejanje poškodovanja ter hudo oviranje telekomunikacij«.

Energijska in komunikacijska infrastruktura, vključno s podmorskimi kabli in cevovodi, je bila sicer v zadnjih letih v Baltskem morju večkrat poškodovana.