Flota iz sence! Zahod v veliki paniki zaradi te Putinove poteze

Rusija preučuje možnost, da bi ladje svoje tako imenovane tajne flote spremljala vojna mornarica, je 19. marca izjavil visoki svetovalec Kremlja Nikolaj Patrušev, v trenutku ko Zahod stopnjuje nadzor nad mrežo plovil, ki jih Moskva uporablja za obhajanje sankcij.

V intervjuju za ruske državne medije je Patrušev zatrdil, da se ruske pomorske dejavnosti soočajo z vse večjimi grožnjami. Podobne trditve je predstavil že minuli mesec, ko je prav tako omenjal možnost vojaškega spremstva ladij, povezanih z Rusijo.

»Zoper floto, ki prevaža tovor iz ruskih pristanišč, je bila sprožena nezaslišana kampanja. Nekatere države so se preprosto vžele v lovu na tankerje, ladje za prevoz razsutega tovora in kontejnerske ladje,« je dejal Patrušev. Posebej je izpostavil nedavni napad na ruski tanker za utekočinjeni zemeljski plin.

»Napad na ruski LNG-tanker Arctic Metagas v Sredozemskem morju je bil zares nezaslišan incident, ki ga razumemo kot dejanje mednarodnega terorizma,« je dejal, kot navaja Kyiv Independent.

Dodal je, da tveganje terorističnih in sabotažnih groženj zoper ladje, ki plujejo proti ruskim pristaniščem, ostaja visoko, ter poudaril, da so oblasti razvile in izvajajo celovite ukrepe za zagotavljanje varnosti plovbe.

Po njegovih besedah bi ti ukrepi lahko vključevali dodatno zaščito na ladjah, pa tudi neposredno vojaško udeležbo.

»Preučuje se možnost angažiranja mobilnih ognjenih skupin za spremljanje plovil pod rusko zastavo prek luških kapitanij. Razmišlja se tudi o nameščanju posebne zaščitne opreme na plovila ter o spremljanju trgovske flote z vojnimi ladjami,« je dejal Patrušev.

Njegove izjave prihajajo v trenutku, ko evropske vlade zaostrujejo ukrepe proti ruski prikriti floti – mreži zastarelih tankerjev, za katere zahodni uradniki trdijo, da poslujejo prek netransparentnih lastniških struktur ali pod lažnimi zastavami, da bi obšli sankcije na ruski izvoz nafte. V zadnjih nekaj mesecih so države, kot so Francija, Nemčija in Italija, sprejele konkretne ukrepe proti plovilom, povezanih z Rusijo, Švedska je denimo 13. marca v Baltskem morju pridržala sumljivo plovilo, povezano s t. i. floto iz sence.