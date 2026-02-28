  • Delo d.o.o.
NEJASNE OKOLIŠČINE

Forenzična psihologinja trdi, da je Jeffrey Epstein morda še vedno živ

Nejasnosti v cenzuriranih dokumentih, manjkajoči deli dokaznega gradiva in nepojasnjene povezave po mnenju strokovnjakinje kažejo, da bi lahko bil primer bistveno širši, kot je bilo doslej predstavljeno javnosti.
Jeffrey Epstein je bil avgusta 2019 najden mrtev v zaporniški celici tik pred začetkom sojenja zaradi obtožb o trgovini z ljudmi za spolno izkoriščanje. FOTO: Getty Images

Delno razkrita dokumentacija razkriva obsežno mrežo stikov iz sveta politike, gospodarstva in zabavne industrije. FOTO: Getty Images

Po mnenju dr. Leslie Dobson cenzurirani deli dokumentov še vedno skrivajo ključne informacije. FOTO: Getty Images

Kaja Grozina
 28. 2. 2026 | 13:45
3:21
Klinična in forenzična psihologinja dr. Leslie Dobson, ki naj bi sodelovala z ameriškim kongresom pri analizi dokumentacije, povezane z Jeffreyjem Epsteinom, meni, da javnosti še zdaleč ni bila razkrita celotna resnica. Po njenem prepričanju so doslej objavljene ugotovitve le vrh ledene gore, obstaja pa celo možnost, da Epstein sploh ni mrtev, poroča Express.

Ameriško pravosodno ministrstvo je objavilo del obsežne zbirke gradiva, ki vključuje milijone dokumentov, fotografij, videoposnetkov in elektronskih sporočil, povezanih z dejavnostmi obsojenega spolnega prestopnika. V teh zapisih se pojavljajo tudi številna znana imena iz sveta politike, gospodarstva in zabavne industrije, vendar proti nobeni od omenjenih oseb niso bili vloženi kazenski postopki.  Dr. Dobson opozarja, da je velik del dokumentov še vedno cenzuriran. »Mnoga imena so prekrita, zato ne moremo vedeti, kdo vse je bil dejansko vpleten,« pojasnjuje. »Vidimo pisno komunikacijo - toda kaj se je dogajalo po telefonu?«

Pogosto naj bi ga obiskoval plastični kirurg

Po besedah psihologinje je raziskovalcem in strokovnjakom za kibernetsko varnost uspelo razkriti nekatere informacije, ki naj bi bile sprva skrite. V preteklosti naj bi bilo mogoče določene cenzurirane dele dokumentov razkriti že s preprostim kopiranjem vsebine iz PDF datotek, saj zaščita ni bila ustrezno izvedena. Čeprav so novejši dokumenti tehnično bolje zaščiteni, Dobsonova trdi, da določenim strokovnjakom še vedno uspe priti do skritih podatkov. Posebej izpostavlja videoposnetek, ki je nastal v noči Epsteinove smrti leta 2019. »Na posnetku manjka približno 23 sekund,« pravi. 

Epstein je bil 10. avgusta 2019 najden mrtev v svoji zaporniški celici, tik pred začetkom sojenja zaradi obtožb o trgovini z ljudmi za spolno izkoriščanje. Uradna razlaga je bila samomor. V začetku februarja je po spletu zaokrožila fotografija moškega, ki naj bi spominjal na Epsteina in naj bi bil opažen v Tel Avivu. Kasneje se je izkazalo, da je bila slika ustvarjena z umetno inteligenco. Kljub temu dr. Dobson ne izključuje možnosti, da Epstein še vedno živi.

Pri tem omenja tudi zapise o plastičnem kirurgu, ki naj bi leta 2016 pogosto obiskoval Epsteinovo posestvo. »Zakaj bi bil tam plastični kirurg? Res je imel zdravstvene težave, vendar se postavlja vprašanje - ali je šlo zgolj za zdravljenje ali tudi za spremembo videza?« Dobsonova meni, da bi lahko šlo za enega največjih prikrivanj v sodobni zgodovini. »Ko sodeluje toliko vplivnih ljudi, ni nemogoče nekoga preprosto umakniti iz javnosti,« poudarja. »To je večje od Watergata - največje prikrivanje našega časa.« Ameriško pravosodno ministrstvo je medtem potrdilo, da preverja, ali so bili nekateri dokumenti iz preiskave zadržani neustrezno. 

