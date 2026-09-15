Trump se poljublja s pomočnico? Fotografija sprožila vihar, a nekaj ne štima (FOTO)

Fotografija, na kateri naj bi bil ameriški predsednik Donald Trump med poljubom s pomočnico Natalie Harp na igrišču za golf, je preplavila družbena omrežja ter sprožila val šal, ogorčenja in divjih ugibanj o domnevni aferi. Harpova, Trumpova izvršna pomočnica, ki si je prislužila vzdevek »človeški tiskalnik«, ker s seboj nosi tiskalni, da mu takoj natisne pozitivne novice, članke ali objave z družbenih omrežij, ga pogosto spremlja tudi na golfskih izletih.

Toda viralna fotografija je pozornost javnosti do njunega tesnega profesionalnega odnosa dvignila na povsem novo raven.

Fotografija, posneta ob golfskem vozičku in na igrišču, domnevno na eni od Trumpovih posesti na Irskem, prikazuje Trumpa v beli srajci in Harpovo v beli obleki.

FOTO: Omrežje X

Del poročnega slavja Trumpovega sina financiral ruski oligarh Donald Trump mlajši in Bettina Trump sta deloma potrdila poročanje medija ProPublica, da je del njunega nedavnega poročnega slavja na Bahamih financiral ruski oligarh in zaveznik predsednika Vladimirja Putina Umar Kremlev, ki sta ga mladoporočenca imenovala za dragega prijatelja. Kremlev je tako za različne stroške poroke 24. maja na Bahamih namenil več sto tisoč dolarjev, medtem ko se ženinov oče predsednik ZDA Donald Trump poroke niti ni udeležil.

Vendar več preverjevalcev dejstev opozarja, da je bila slika najverjetneje ustvarjena z umetno inteligenco ali digitalno predelana. Nobena preverjena fotografija namreč ne prikazuje takšnega intimnega prizora, tudi orodja za zaznavanje umetno ustvarjenih vsebin pa so jo označila kot sintetično.

Natalie Harp je Trumpa v preteklih letih večkrat spremljala na golfskih dogodkih, vendar vedno v službeni vlogi. Odzivi na spletu so segali od zgražanja in ugibanj o domnevni aferi do opozoril, da gre za ponaredek.

Primer znova kaže, kako hitro lahko nepreverjena fotografija sproži množična ugibanja in zaokroži po družbenih omrežjih, še preden je njena pristnost sploh potrjena.