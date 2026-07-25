Francija in Španija v ognjenem primežu, evakuirali več kot 200.000 ljudi (VIDEO)

Francija je danes v boj z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov, medtem ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru ponoči nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah kljub temu opozarjajo, da nevarnosti ni konec. Francoski premier Sebastien Lecornu je po današnjem kriznem sestanku sporočil, da bo dodatnih 500 vojakov nudilo podporo gasilcem pri gašenju požarov v okolici Bordeauxa. Ob tem namerava vlada za operacije gašenja čim prej aktivirati vojaško transportno letalo Airbus A400M, ki lahko odvrže 20 ton vode.

Francoske oblasti so medtem iz previdnosti odredile nove evakuacije krajev v bližini Bordeauxa, notranji minister Laurent Nunez pa je znova zagotovil, da bodo storili vse za zaščito mesta. Francoske oblasti so v petek zvečer sporočile, da so na jugozahodu Francije evakuirali več kot 140.000 ljudi, pri tem pa voznike pozivajo, naj se izogibajo cestam v departmaju Gironde, da bi intervencijskim službam omogočili neoviran dostop.

V Španiji pa so bile razmere zjutraj nekoliko ugodnejše kot v petek. Vlada je sporočila, da so nižje temperature, višja vlaga in šibkejši veter ponoči bistveno pomagali pri gašenju, zato se je požar širil počasneje in je njegova intenzivnost upadla. Predstavnik vlade v madridski regiji Francisco Martin je ocenil, da se je odprla »resnična priložnost« za uspešnejše omejevanje požara. Obenem je opozoril, da bi lahko današnji okrepljeni in spremenljivi sunki vetra razmere znova poslabšali.

Požari ogrozili tudi Nasin center, policija prijela osumljenca

Na območju Madrida so po navedbah notranjega ministrstva okoli 63.000 ljudi evakuirali oziroma pozvali, naj zaradi varnosti ostanejo doma. Več kot 2000 je nastanjenih v 14 začasnih centrih. Španski premier Pedro Sanchez je medtem danes obiskal krizni center na območju požarov zahodno od Madrida. Po navedbah notranjega ministra Fernanda Grande-Marlaske sicer po državi divja še najmanj devet drugih večjih požarov.

Požari so v petek ogrožali tudi enega od treh centrov ameriške vesoljske agencije Nasa za komunikacijo z vesoljskimi sondami v Španiji, ki so ga morali preventivno evakuirati.

Španska policija pa je prijela moškega, osumljenega povzročitve enega od požarov v avtonomni skupnosti Kastilja in Leon z uporabo kmetijske mehanizacije kljub prepovedi zaradi izjemne požarne ogroženosti. Še eno osebo preiskujejo zaradi istega incidenta.