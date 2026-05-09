ZAOSTRILI PRITISK

Francija sprožila sodno preiskavo proti Elonu Musku: sumijo tudi na ponaredke spolnih vsebin otrok

Prek algoritmov omrežja X naj bi spodbujal skrajno desnico.
Elon Musk se zaslišanja ni udeležil. FOTO: Adrees Latif/Reuters
Ju. P.
 9. 5. 2026 | 14:26
V Franciji so sprožili sodno preiskavo zoper milijarderja Elona Muska in njegovo družbeno omrežje X. Organi pregona so Muska in X pod drobnogled vzeli januarja lani, včeraj pa je bil imenovan preiskovalni sodnik, ki bo raziskal domnevne zlorabe na tem družbenem omrežju, poroča STA.

Uporabljeno naj bi bilo za vmešavanje v francosko politiko, saj naj bi bili njegovi algoritmi nastavljeni tako, da so spodbujali skrajno desne vsebine, zato sta Musk in njegovo družbeno omrežje pod drobnogledom francoskih oblasti od januarja 2025.

Pozneje so organi pregona preiskavo razširili še na obtožbe o zanikanju holokavsta in o razširjanju globokih ponaredkov podob žensk in otrok s spolno vsebino, ki so bili ustvarjeni z asistentom umetne inteligence Grok.

V družbi X so obtožbe označili za neutemeljene in zanikali kakršnekoli kršitve. Francoskim oblastem so očitali, da preiskave ogrožajo svobodo govora. Zagotovili so, da bodo branili svoje pravice in pravice svojih uporabnikov.

Muska in nekdanjo izvršno direktorico družbenega omrežja X Lindo Yaccarino je tožilstvo aprila povabilo na pogovor, a se ga nista udeležila. To dejstvo pa ne ovira nadaljevanja preiskave, je sporočilo tožilstvo.

