Francija uvaja stroge omejitve za mlade na družbenih omrežjih in v šolah

V Franciji pripravljajo zakon, s katerim bi lahko mlajšim od 15 let od jeseni prihodnje leto prepovedali dostop do družbenih omrežij, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Francoski senat je ta mesec že podprl pobudo za zaščito najstnikov pred prekomerno rabo družbenih omrežij, ki jo podpira tudi predsednik Emmanuel Macron. Pobuda, ki jo je sprejel senat, med drugim vključuje zahtevo po starševskem soglasju za otroke med 13. in 16. letom, da se lahko registrirajo na spletnih platformah družbenih omrežij. Pobudo so že predložili tudi spodnjemu domu parlamenta, navaja AFP. Predsednik Macron je digitalno zaščito mladoletnikov opredelil Nova zakonodaja v Franciji: Prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 letkot eno prednostnih nalog francoske vlade.

Osnutek zakona o omejevanju dostopa do družbenih omrežij za mladoletne, o katerem naj bi parlament začel razpravljati prihodnje leto, ima sicer dva člena. S prvim bi prepovedali ponujanje spletnih storitev družbenih omrežij osebam, mlajšim od 15 let. Drugi člen pa poziva k prepovedi uporabe mobilnih telefonov v srednjih šolah, še navaja AFP. Podoben zakon so ta mesec sprejeli v Avstraliji, kjer sedaj velja prepoved uporabe nekaterih družbenih omrežij in platform za mlajše od 16 let. Prepoved uporabe zajema omrežja Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit ter platformi Kick in Twitch.

Prepoved uporabe mobilnih telefonov v vrtcih in osnovnih šolah je v Franciji začela veljati že leta 2018, vendar je pogosto ne uveljavljajo.